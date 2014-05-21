成吉思汗将进英国新版历史教科书

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC消息，英国从明年开始推出的中学Alevel历史科目的教学主题将会发生变化，中国近代史及现代史以及领袖（ 1839年到1989年）和成吉思汗都将列为新的教学主题之内。

另外伊斯兰教的兴起以及受殖民之前的非洲王国也会被包括在新的教学主题之列。 这个由OCR考试局推出的新教学主题中还包括1853年到1937年期间的日本近代史还有从奥托曼帝国到阿拉伯之春的中东史也将在新的内容之中。 历史是英国第五受欢迎的Alevel课程，这个改革举动是为了给历史教程赋予更多的深度。 OCR考试局的历史科负责人古达德表示，长期以来都有人批评说，Alevel历史教程重复性过强，侧重点放在20世纪的西方。 古达德表示，虽然这些批评声音有时有些不公平，但是"希特勒和亨利八世的内容确实有时候会占很大比重。" 他表示，"很多大学告诉我们，他们希望就读学生有更深的（历史）知识。" OCR考试局表示，历史课内容将会仍然包括一些人们熟知的都铎王朝和斯图加特王朝的历史内容，还有维多利亚时期的改革以及希特勒的崛起，但是这个科目的内容覆盖面会更广泛。 从明年开始将会有58个历史教学主题，这些主题会分成三部分：世界史、英国史和历史题材，就读Alevel历史的高中生需要从这三部分中分别选择一个主题。