专家称朝鲜可能接近拥有核导弹

哈新社阿斯塔纳讯，据路透社首尔消息，一些专家称，朝鲜可能比原先预想的更接近将核弹头安装在导弹上，这将会是对联合国旨在遏制其核项目的多年制裁的嘲弄。

朝鲜长期以来一直自诩在获得"核威慑"方面取得进展，但对于该国掌握将核弹头小型化以安装到弹道导弹上的技术，外界一直持普遍怀疑态度。 除了朝鲜核项目圈内人士，可能没人会知道该国核项目的进展情况。但自该国去年2月进行核试验以来，鉴于时断时续的指标显示该国准备进行又一次核试验，专门研究朝鲜的一些专家的看法发生了转变。 一位韩国核专家称，鉴于朝鲜正在加速完善技术以便对核弹头进行小型化，该国如今有了"巨大的技术动机"来进行核试验。 "（朝鲜）很快就会进行核导弹的现场部署，"韩国统一研究院前负责人、韩国韩国国防分析研究所负责人Kim Tae-woo说。 外交消息人士对路透称，中国已经通过多种外交渠道，警告朝鲜不要进行核试验。而这也是朝鲜正在考虑进行核试验的又一可能迹象。 一位监测朝鲜核项目的韩国政府官员称，朝鲜核弹头小型化"实现在即"。 "可能一直有进展，但至于他们是否已经实现，我只能说还没有，"该官员说。