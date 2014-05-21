英最新核潜艇"比小海豚还安静"

哈新社阿斯塔纳讯，据参考消息援引英国《每日邮报》网站报道，将皇家海军带入21世纪：英国第三艘价值10亿英镑的"机敏"级潜艇下水

第三艘"机敏"级潜艇缓慢驶出位于巴罗因弗内斯的干船坞，这一级别的潜艇将把英国皇家海军的战斗力带入21世纪。

这艘97米长、排水量为7400吨的攻击核潜艇"机巧"号，造价超过10亿英镑，但它与其他同级别的潜艇-起，在武器装载和隐形方面达到了新的标准。

"机巧"号配备了"旗鱼"重型鱼雷和"战斧"巡航导弹，这一设计标志着从冷战时期强调反潜战的模式，转变为"海军联合作战"的概念。

它携带的"战斧"巡航导弹据称命中精度为几米，射程为1240英里，这使得"机巧"号有能力支持在世界任何地方的地面部队。

由于有3.9万多块消音瓦掩盖其声呐信号，它在海底前进时比一只小海豚还要安静。

然而，据称它的声呐非常强大，可以在英吉利海峡水下的监听点，探测到 3000海里以外离开纽约港口的船只。

"机巧"号17日首次下水，距离出厂时间24个多小时。去年9月，它由皇家海军第一海务大臣阿曼达•赞贝拉斯上将的妻子阿曼达正式命名。

英国国防部潜艇局局长迈克•韦勒姆少将说："这艘潜艇的下水使其在服役道路上更进一步，它将为皇家海军提供重要作战力，并在今后成为潜艇舰队的重要成员。"

"机敏"级首批两艘潜艇--"机敏" 号和"伏击"号-一已经交付英国皇家海军，其余5艘仍处于不同的建造阶段。