中方建议推动亚信成覆盖全亚洲安全对话合作平台

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网上海消息， 正在上海举行的亚信峰会21日上午举行第一阶段会议，中国国家主席习近平主持并作主旨讲话。以下为讲话摘要：

女士们、先生们、朋友们！亚信是亚洲覆盖范围最大、成员数量最多、代表性最广的地区安全论坛。20多年来，亚信以增进互信协作、促进亚洲安全稳定为己任，秉持协商一致原则，为加深理解、凝聚共识、深化合作，做出了重要贡献。 当前，亚洲人民对和平稳定的渴望，更加强烈；对携手应对安全挑战的需求，更加迫切。 中方建议，推动亚信成为覆盖全亚洲的安全对话合作平台，并在此基础上探讨建立地区安全合作新架构。中方认为，可以考虑根据形势发展需要，适当增加亚信外长会乃至峰会频率，以加强对亚信的政治引领、规划好亚信发展蓝图。 中方建议，加强亚信能力和机制建设，支持完善亚信秘书处职能，在亚信框架内建立成员国防务磋商机制，及各领域信任措施落实监督行动工作组，深化反恐、经贸、旅游、环保、人文等领域交流合作。 中方建议，通过举办亚信非政府论坛等方式，建立亚信各方民间交流网络，为广泛传播亚信安全理念，提升亚信影响力，推进地区安全治理，奠定坚实基础。 中方建议，增强亚信的包容性和开放性，既要加强同本地区其他合作组织的协调和合作，也要扩大同其他地区和有关国际组织的对话和沟通，共同为维护地区和平稳定做出贡献。 中国将履行亚信主席国职责，同各国一道进一步提升亚信的地位和作用，携手开创亚洲安全合作新局面。