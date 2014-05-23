韩国大法院前大法官安大熙获国务总理提名

哈新社阿斯塔纳讯，据韩联社首尔5月22日报道，韩国青瓦台发言人闵庚旭22日在记者会上表示，朴槿惠总统提名大法院前大法官安大熙出任下一任国务总理。

闵庚旭说，正如朴槿惠总统此前在"对国民谈话"中所言，"世越号"沉船事故暴露了韩国社会的诸多恶习和官场弊病。通过提名下一任总理，政府将推进各项改革措施，去旧迎新。朴槿惠总统还将在内阁改组方面听取新任总理的意见。 闵庚旭说，安大熙曾任大法院法官、首尔高等检察厅检察长、大检察厅中央搜查部部长等，在任期间针对总统选举非法筹款和总统亲信滥用职权等问题进行了冷静客观地调查，树立了一定的威信。相信安大熙能够积极推进政府改革，推动社会管理步入正轨。 分析认为，朴槿惠的这一决定主要是因为看重安大熙刚正不阿的检察官形象，以此恢复民众对政府的信任。但是考虑到在野党可能对这一提名持有异议，安大熙能否通过听证会尚不明朗。 4月27日，韩国总理郑烘原召开紧急记者会，表示对沉船事故负责，宣布引咎辞职，朴槿惠随后批准了总理辞职。郑烘原将继续负责沉船事故的收尾工作，直至新任总理上任。 另外，朴槿惠当日还受理了国情院院长南在俊和青瓦台国家安全室室长金章洙的辞呈。