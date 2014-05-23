阿格斯中国：中亚天然气比俄有显著价格优势

哈新社阿斯塔纳讯，据新浪网援引大众网-齐鲁晚报报道，全球独立能源报价公司阿格斯中国首代高华表示，目前中国国内外都有充足的天然气供应选择，这将给予谈判很多优势。

据报道，中国已从土库曼斯坦进口了约200亿立方米天然气，约占进口总量的一半。两国去年还签订了一份协议，将在2020年之前提高天然气年出口量至650亿立方米。 高华表示，如与土库曼斯坦的协议按计划进行，2021年中国至少可以每年从中亚获得850亿立方米天然气，当然，也不排除土库曼斯坦等国家无法按现有计划满足中国需求的可能。 中亚天然气与俄罗斯相比也具有显著的价格优势。据报道，中国从土库曼斯坦、哈萨克斯坦等中亚国家进口天然气均价在200美元左右。 高华表示，即使协议达成，俄罗斯真正向中国供气也要在六年以后才能实现，但谈判达成仍将向欧洲释放俄罗斯正在进行天然气出口多元化的努力。 5月16日，俄总统外事助理乌沙科夫承认，俄罗斯与西方关系的恶化影响俄中天然气谈判。他在回答记者"俄与西方关系复杂化在多大程度上影响俄中谈判，并迫使俄让步"时说："很明显，在某种程度上是有影响的。"