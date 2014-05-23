美国几位前驻华大使：中俄交好并非为了对抗美国

哈新社阿斯塔纳消息，据环球网报道，中俄签署4000亿美元的天然气协议。香港中评社5月22日援引几位美国前驻华大使的评论称，中俄交好并不会让美国感到紧张，中俄有良好关系不是为了对抗美国。

美中关系全国委员会21日在纽约证交所纪念美中建交35周年，邀请洛德、芮效俭、普理赫、洪博培和骆家辉等五位前驻华大使座谈美中关系。就中俄签署能源大单，洛德称他并不担心，他说，中俄有权利建立建设性的关系，包括在能源领域，显然莫斯科过去几个月担心其欧洲市场的稳定性，需要从中国寻找替代市场。中俄也都担心美国主宰国际事务，寻求更密切的关系也是正常的。

不过洛德表示，如果中俄交好被视为中俄集团在亚太对抗美日集团，那将是错误的，因为那不仅妨碍合作，还会有经济和安全后果，但他不认为这种局面会发生。他认为，俄中交好确有一国挤掉另一国的倾向，但俄中他们只是战术性地令美国感到紧张。他还指出，中俄贸易额与中美、中欧、中日贸易额相去甚远，中国和俄罗斯都承受不起与美日为敌的代价。



芮效俭则认为，中俄保持良好关系有利于世界稳定，问题在于这种良好关系是用来针对其它国家，还是用来扩大合作与稳定。他表示，相信中美俄三方关系并非相互矛盾，中俄作为世界上主要大国，保持良好关系很重要，美国当然会关切中俄要建立什么样的关系。不过就新签的天然气协议，谈判超过十年，签成不令人感到意外，他不会对这种协议敲警钟。