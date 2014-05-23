“新疆乌鲁木齐恐袭中有五名嫌犯死亡”

哈新社阿斯塔纳消息，据BBC援引《环球时报》报道，新疆乌鲁木齐沙依巴克区早市发生的爆炸袭击中，有五名犯罪嫌疑人当场死亡，警方正在追查他们是否有同伙。

星期四（5月22日）发生的这起袭击共造成31人死亡、94人受伤。中国公安部定性案件为"严重暴力恐怖案件"。目前尚无任何组织或个人宣称对爆炸案负责。

BBC记者沙磊在乌鲁木齐报道说，遇袭街道星期五（23日）早晨已见有商店恢复营业，也有大批警察巡逻；法新社记者说，一些原本在早市摆摊的商户称担忧安全问题。 英国、美国政府与联合国均对乌鲁木齐袭击提出谴责。美国白宫称这起恐怖袭击是针对无辜平民"卑劣和骇人"的行为。 "仔细准备" 《环球时报》星期五的报道引述"熟悉此次暴恐事件的人士"称，初步调查显示有五名嫌犯在袭击中死亡；有当地民众对该报称，有四辆汽车跟这起袭击有关，其中两辆炸坏、两辆逃离，逃离车辆中一辆已被截获。 报道还引述"新疆执法部门消息人士"说，袭击者所选择的越野车底盘更高，便于冲破早市周围设置的安全路障，显示他们做了仔细准备。 报道说，发生爆炸的早市是多民族居民共用的，按计划早应关闭，但由于居民要求而延期至9月。早市周围设置了安全栅栏，有武警巡逻。 报道还指出，就在爆炸袭击发生前，新疆高级法院刚公布了对39名涉嫌"传播暴力恐怖音视频"的犯罪嫌疑人集中判刑。 而在此之前，乌鲁木齐火车南站4月30日也发生过暴恐袭击，造成三人死亡、79人受伤。

中国内部安全主管星期二晚间再次以强硬字眼评论乌鲁木齐早市爆炸案。 中共中央政法委书记孟建柱在北京主持反恐工作紧急视频会议时指出，乌鲁木齐早市爆炸案"充分表明当前反恐怖斗争形势极其严峻复杂"，中国各地部门要"集中各方力量，下重手、出重拳，发现一批、深挖一批、严惩一批暴力恐怖分子，否则就会犯历史性错误"。 公安部部长郭声琨到乌鲁木齐视察案发现场后要求尽速破案，并全面落实各项维稳措施，全面加强社会面整体防控。 新疆自治区党委书记张春贤在乌鲁木齐召开的干部大会上说，这起袭击"再次证明当前新疆反恐斗争形势极其严峻复杂，再次暴露出暴恐分子穷凶极恶、惨无人道的狰狞面目，反人类、反社会、反文明的凶残本质和丑恶嘴脸，暴露了他们漠视基本人权、肆意践踏人道正义，公然挑衅人类文明共同底线的罪恶本质，再次验证了中央关于新疆反恐维稳形势的判断"。