西安市长：加快设立西安驻中亚国家经贸办事机构

哈新社阿斯塔纳讯，据华商网报道，"古代的长安，是丝绸之路的起点，见证了丝绸之路的伟大和辉煌。今天的西安，在共建丝绸之路经济带战略构想的指引下，必将再一次聚焦世界的目光，汇聚大量资源，成为区域发展重要支撑和新的增长极，成为丝绸之路经济带的新起点。"昨日上午，中国西安市市长董军在西安交通大学作报告，就丝绸之路经济带建设与师生们进行交流。

董军说，下一步，西安将认真落实共建丝绸之路经济带《西安宣言》，加快设立中国西安驻中亚国家经贸办事机构，引导企业参与《上合组织成员国多边经贸合作纲要》确定的重点项目建设，推动中亚、西亚企业落户欧亚经济论坛综合园区。 着力构建以西安为中心的丝绸之路经济带综合立体交通体系和国际中转枢纽港。尽快开通西安至哈萨克斯坦国际航线，拓展西安至丝绸之路沿线阿斯塔纳、阿什哈巴德等城市的国际直达航线。 构建丝路金融中心，促进货币流通。加强与国家金融管理机构和国家开发银行的沟通联系，争取上合组织开发银行落户西安，打造丝绸之路经济带金融中心。积极争取上合组织能源俱乐部落户西安，争取国家在西安建立能源储备库和期货交易所。 发挥西安文化优势，加强与沿线城市之间的人文交流与合作，签署丝绸之路旅游合作联盟协议，打造丝路文化旅游产业合作示范区。编排歌剧《张骞》等系列丝路风情大戏、大片，积极申办西安丝绸之路经济带卫视频道。争取在西安建设上合组织大学中国校区，开展高端人才培养、留学生教育、青少年互访等活动。