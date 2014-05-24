研究：抗疟有求于“天赋异禀”非洲儿童

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC消息，科学家和一群天生具有抗疟抗体的坦桑尼亚儿童合作，研发新的疟疾疫苗，如今已有初步成效。

美国的科学家最早发现这群儿童，体内天生带有抗疟原虫的抗体，据此研制的疫苗在老鼠身上已经证明有效。 根据发表在《科学期刊》上的研究报告，研究小组的科学家说，疫苗需要进入以灵长类动物和人类实验，以便能够完整评估此类疫苗的可行性。 美国布朗大学医学院的克蒂斯教授表示，他认为已经有相当证据证明此类疫苗是有效的疫苗，但是要灭杀疟原虫是非常复杂和困难的。 克蒂斯教授说，疟原虫已经经过数百万年的进化，对人体的免疫反应已经相当熟悉，因此是个"不可忽视的敌人"。 在坦桑尼亚对1000名儿童从一岁起定期采集血液样本后，科学家发现其中有6%的儿童虽然居住在疟疾肆虐的地区，但是却对疟疾产生了自然免疫能力。 克蒂斯教授说，采集血液样本的儿童中，有的出现抗体，有的则没有，所以出现了到底是哪种抗体使得儿童们出现如此的不同。 研究小组发现，从具有免疫能力儿童血液中分离出来的抗体，能在疟原虫生命循环的一个重要阶段打击疟原虫。 这种抗体让疟原虫被困在红血球内无法脱身、自然也就无法滋生到人体的其他地方。 在老鼠身上所做的实验，结论是这种抗体可能可以用来作为疫苗，克蒂斯教授介绍说，接种抗体的老鼠存活率是没有接种的两倍多，血液中疟原虫的数目也不到没接种抗体老鼠的20%。 研究小组说，虽然结果令人兴奋，但是仍然需要更多的实验与研究，克蒂斯教授指出，他本人对结果抱着"谨慎的态度"，目前所有的数据还是非常"令人鼓舞"，不过接下来必须经过在猴子身上的实验以及人体试验。 目前医药界正在用不同的方法发展抗疟疫苗，现在最先进的疫苗是葛兰素史克发展的RTS,S疫苗。 这种疫苗已经完成了第3阶段临床试验，显示该疫苗能够将年幼儿童的疟疾病例减少一半、婴儿感染疟疾病例减少1/4，目前RTS,S疫苗正在申请使用许可。 PATH帕斯适宜生活卫生组织抗疟疫苗计划主持人贝尔科特则认为，在语言就疟原虫方面找寻新目标来支持疫苗发展是"重要而且是不可或缺的"。 他说，虽然新疫苗初步结果似乎对防范疟疾有相当的效果，但是还需要经过更多的验证，才能确认是否是个有效的疫苗。 世界卫生组织最新的统计数字说，有60万人在2012年内死于疟疾，其中的九成发生在非洲的撒哈拉沙漠以南地区。