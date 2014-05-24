哈新社西洽会暨丝博会上自我推介（组图）

哈新社西安讯，第十八届中国东西部合作与投资贸易洽谈会暨首届丝绸之路国际博览会23日在西安曲江国际会议中心拉开帷幕，哈新社副社长阿布沃娃∙卡拉姆卡斯出席展会并向来宾介绍了哈萨克斯坦国际通讯社。

中国有关部门负责人、"Global Broadcasting Media"媒体机构负责人刘波（音译）、中国传媒大学广告系主任黄贤明（音译）、新华社驻迪拜记者杰拉德•阿尔费尔及中国广告公司驻陕西省代表张伟（音译）出席开幕式并讲话。 哈萨克国际通讯社副社长阿布沃娃∙卡拉姆卡斯发表题为"哈萨克斯坦传媒产业与新丝绸之路"的讲话。 哈新社在展览馆中心位置设立了自己的展位，并通过大型屏幕向来自世界各地的来宾介绍了哈萨克国际通讯社，发放了宣传资料及纪念品。 香港文汇报（香港文汇报每天约有60个版，除在香港、中国内地发行外，还同步发行33个海外版，覆盖世界五大洲，日发行量接近200万份）在其专栏专门介绍了哈萨克国际通讯社。 KazNex、Kaznex Invest等哈萨克斯坦企业及哈萨克斯坦东干（回族）协会参加展会。 第十八届西洽会暨丝博会以"扩大开放合作，促进共同发展"为主题，在保持西洽会原有投资洽谈的传统特色基础上，并举办"共建丝绸之路经济带、促进区域合作与发展"主题论坛和7个专题论坛以及主宾国活动、丝绸之路国际商协会友好合作圆桌会等12项投资洽谈系列活动，丰富了大会内容，增加了大会国际化、专业化元素，为中国内地各省区市搭建一个扩大与丝路沿线国家和地区交流合作的平台。 大会展览共设置8个展馆，包括丝绸之路国际博览会国际馆、丝绸之路经济带沿线国家和地区旅游文化展馆、省区市馆、陕西馆等，共2700余个展位。展览展示面积达30万平方米，是往届的3倍。 有16个国家在这里设立国家馆，来自中亚、西亚、东欧35个国家的300多家参展商参展参会。参展境外客商达1850人。