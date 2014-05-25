泰国军政府解散上议院 媒体联名上书要求解禁

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网报道，泰国政变集团２４日晚间宣布解散国会上议院，接管立法权。

同一天，一些反政变活动出现，政变两天来"和平"的局面传出不同声音。 解散议院 政变集团２４日在电视台发表声明，宣布"上议院已被解散。须由国会批准或上议院批准的所有法律事项将变更为，须由全国维持和平秩序委员会领导人巴育批准"。 至此，政变集团继接管政府功能后又接管立法权。 泰国国会由上议院和下议院组成，５００议席的下议院已被英拉政府于去年底解散。上议院总计１５０议席，其中一半通过选举产生，一半由王室等指派。 解散上议院这一举动意义重大。自政变以来，一些人、特别是反他信集团的人指望军政府通过上议院来指派一名总理，而后进入过渡政府状态。由于反他信集团的"黄派"与不少上议员交好，支持他信集团的"红派"担心，上议院指派总理将对"红派"不利。 军政府解散上议院，明确给出的信号是，军方将决定是否指派过渡政府总理或指派谁来担任过渡总理。 在２００６年军事政变后，时任陆军司令颂提指派了枢密院大臣素拉育•朱拉暖出任过渡总理。枢密院是国王的顾问班子，而素拉育是泰国前陆军司令，是颂提的军事导师。因此，素拉育普遍被认为是"有军方背景的民事总理"。 人事调整 巴育同一天对一些部门"开刀"，调整人事。多个重要部门的负责人被解除职务，或被调任"非活跃职务"。此举被泰国媒体认为是政变军方巩固权力之举。 此前被巴育任命为政变班子顾问的国家警察总监阿敦被调任总理办公室顾问，副警察总监瓦差拉蓬暂任代理国家警察总监。 泰国国家特别调查厅厅长达里•彭迪和国防部常务秘书长（次长）尼帕•通叻也被调离，两人被认为是前总理他信的铁杆支持者。他俩的职务分别由另一名副国家警察总监和国防部副常务秘书长暂时代理。 《曼谷邮报》分析，巴育此举意在"净化"身边人员，强化军政府权力，巩固政变成果。 继续传唤 政变集团２４日追加"传唤"３５名政客和政治活动人士到当局报到。至此，政变后，已有１９０人被军方"传唤"，其中１００多人在报到后被军方控制，包括前总理英拉•西那瓦、被政变推翻的看守总理尼瓦探隆等。 对此，联合国人权事务高级专员纳瓦妮瑟姆•皮莱表示"非常令人不安"，敦促泰国军方立即释放这些"被拘押的高级政治家和民事人员"。 此外，泰国媒体报道，在军方发动政变当天，一些集会者也被军方扣押，至今无法联系。《民族报》报道，帕瑶•阿卡当天前往陆军司令部，询问他儿子的下落，但军方没有给出答复。 帕瑶的女儿是一名医护人员，在２０１０年军方清场"红衫军"集会事件中遇难。她的儿子本月２２日参加了"红衫军"在曼谷郊外的集会，但被军方带走。帕瑶说，她的儿子不是"红衫军"领导人，只是一名普通的集会者。 帕瑶打算向刑事法院提起诉讼，对政变军人提起指控，要求保护普通集会者。 媒体联名 尽管军方在政变后实施的军事管制法和宵禁明确禁止５人及５人以上集会活动，但２４日这天，大约２００人聚集在曼谷市中心的多功能电影院门前，举行反政变示威。 这些人身穿黑色上衣，手举标语，高呼口号。一些标语建议军人不要干涉政治，"闭上眼也许能看见更多"。 另外，军方２３日夜间突袭中部孔敬府一处公寓，逮捕２１人，据称缴获一些手榴弹和煤气罐。军方一名发言人说，这伙人受"红衫军"指使，试图制造暴力事件。 ２４日下午，政变集团通过电视声明下令所有媒体负责人立即向军方报到，媒体反应强烈。 几小时前，泰国记者协会、泰国广播记者联合会、泰国新闻广播理事会和泰国报纸联合会联盟上书，要求政变集团"重新审视政变以来发布的媒体禁令"，尽快结束对媒体的限制。 此外，政变集团指派空军司令下周召集所有银行行长和金融界重要人士开会，商讨政变后的经济政策。