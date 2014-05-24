美数十老兵因拖延治疗死亡 奥巴马再陷信任危机

哈新社阿斯塔纳讯，据新浪网援引人民网报道，近日，美国亚利桑那州菲尼克斯市爆出数十名退伍老兵因拖延治疗导致死亡，由此引发的美国退伍军人事务部医疗体系管理混乱丑闻持续发酵，奥巴马政府饱受各方批评。5月21日，美国总统奥巴马迫于舆论压力，首次针对丑闻发表公开讲话，誓言彻查整个事件，严惩有关当事人，保证退伍军人今后能获得合理及时的医疗服务。有专家指出，外界对奥巴马政府的指责日益加深，这一丑闻使其继"医改难题"后再度深陷信任危机。

上月，美国媒体披露，菲尼克斯市一家退伍军人医院通过伪造候诊名单，企图隐瞒大约1400至1600名患者候诊超时的问题，其中至少有40名老兵在漫长的等待中因未得到及时医治去世。 消息一出，美国舆论一片哗然。迫于压力，上述医院3名高级主管被勒令无限期停职，美国退伍军人事务部部长埃里克•新关也被要求引咎辞职。 其实，这一丑闻仅是美国退伍军人事务部内部黑幕的冰山一角。经媒体调查发现，至少还有7个城市的退伍军人医院涉嫌伪造患者候诊名单，人为制造出医院候诊时间大幅减少的假象。另外，去年11月，南卡罗来纳州一家退伍军人医疗中心也曾被爆出，至少有20名老兵因候诊时间过长或处置不当而死亡。遗憾的是，美国政府对此问题始终未采取有效行动。 奥巴马在5月21日的讲话中强调："有关事件经调查一旦属实，对所有当事人一定严惩不贷。"他表示已派出白宫副幕僚长纳伯斯前往涉事医院进行详细调查，并将向国会提交一份最新报告。而关于新关本人的去留问题，奥巴马认为，新关自上任后对退伍军人事务部的工作尽心尽力，也非常希望实现改革。但该部门存在太多系统性难题，因此"新关辞职暂时也无法解决任何问题"。有分析认为，奥巴马力保新关情有可原，毕竟现年71岁的新关是美国首位亚裔四星上将，也是奥巴马内阁的一员大将。 尽管奥巴马政府对彻查事件表现出积极姿态，但不少国会议员仍然表示很失望。亚利桑那州共和党参议员、退伍军人麦凯恩和美国伊拉克与阿富汗退伍军人组织负责人利科霍夫均表示，奥巴马政府应对措施来得太晚、做得太少，几句演讲词不能真正解决退伍军人事务部的问题。同一天，国会众议院还通过一项提案，希望赋予该部门主管更大的权限来解雇那些涉事人员。参议院也将很快就此举行听证会。 长久以来，美国退伍军人事务部内部管理问题一直是一块"难啃的骨头"。该部门可谓是美国最大的医疗服务机构，拥有1700家医院或诊所，直接关系到近900万退伍军人的医疗福利问题。 《华盛顿邮报》分析认为，一方面，由于退伍军人事务部的文档系统非常陈旧，几乎仍然全部采取书面形式。它的电子系统与五角大楼也互不兼容，因此处理申请需要很长时间。据官方统计，目前有近100万退伍军人正在等待领取伤残赔偿金，他们平均需要等待273天，有25万人已等待超过1年。另一方面，退伍军人事务部官僚系统庞大，上下左右不通，难以进行有效监管和改革，加上内部管理不善，退伍军人们获得基本的医疗服务十分不易。 早在竞选总统时，奥巴马就曾慷慨陈词，发誓上台后要改善退伍军人看病难的问题，甚至承诺要"推翻退伍军人事务部的官僚化"。如今，奥巴马的总统任期已过去5年有余，由他直接管控的官僚体系却频频引发政治风险，导致其内阁再次陷入信任危机。目前，该丑闻仍在继续发酵。美国智库布鲁金斯学会军事问题专家欧汉龙认为，无论最终新关是否下台，奥巴马政府首先应当做的是出台更多切实的改革措施，才有可能挽回舆论支持。