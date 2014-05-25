埃及向联合国投诉河北山寨版狮身人面像

哈新社阿斯塔纳讯，据环球网消息，埃及Ahram在线新闻网站当地时间5月22日报道，近期中国河北省石家庄市一座高仿的埃及古文物狮身人面像引起埃及文物部门高度关注，由于施工方未获得埃及方面的许可建造复制品，遭到埃及文物部门向联合国教科文组织投诉。

埃及文物部门称，依照1972年联合国教科文组织对世界文化和自然遗产保护公约，作为缔约国的中国大陆，高仿的狮身人面像已经触犯了国际公约，埃及方面也已经向联合国教科文组织进行投诉。 埃及文物部门主席阿里•阿斯法尔："我们已经向联合国教科文组织投诉，埃及外交部会与中国外交部联系，双方会进行必要的程序解决问题，或者埃及方面起诉中方要求赔偿，或者中方自行将复制品拆除。" 埃及文物部门主席阿里表示，无论出于什么目的建造复制品，都侵犯了文物所在国主权，山寨版狮身人面像细节处理方面与原版差距较大，这也会影响到游客对埃及古文物原貌的了解失真，也会直接影响到埃及旅游业以及连带影视产业的收入。 埃及文物部门主席阿里•阿斯法尔："我们要知道施工方建造狮身人面像的出于什么目的，如果像我们听说的是为了拍电影为了娱乐，在这个情况下，按照国际公约，施工方必须通知埃及方面，如果用来影视制作这必定会影响埃及相关的旅游收入。"