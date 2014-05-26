美九旬二战老兵终获大学文凭 笑言希望开始找工作(图)

哈新社阿斯塔纳讯，据美国中文网报道，美国一名90岁老人、二战老兵沃尔塔•邦克终于在5月17日获得了辛辛那提泽维尔大学文凭。

报道称，1946年，邦克即进入了泽维尔大学学习，不过当年即因身体原因中途退学。此后邦克曾上过不少大学，其中包括著名的圣母大学，但邦克离最终毕业还差两个学分。因此，邦克联系了泽维尔大学，后者请教授到邦克家中，帮助其完成独立课程。

据了解，邦克与妻子育有10个孩子，正因为他的10个小孩都如愿取得了大学学位，他也因此萌生了这样的想法。为了顺利赢得学分，邦克写了两个短篇小说。当他将作业交给教授时，教授告诉邦克可以开始为自己的毕业典礼发邀请函了。

当被问及他毕业后的打算时，邦克打趣地表示，希望自己能开始找工作。他表示自己梦想成为一个马上竞技手，能骑着小马和心爱的姑娘一起看日落。

报道称，邦克曾是一名二战老兵，而后来在房地产行业工作，还曾在大学商学院教授过房地产相关课程。他也曾长期与肺癌作斗争，甚至已接受过13次放射治疗。

邦克的成就无疑令人眼前一亮，但是，他并非获得大学学位的最年长者。2011年，俄勒冈州一名99岁老人曾获得大学学位。