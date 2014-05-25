枪击案后比利时加强对犹太设施的安保

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC消息，在布鲁塞尔市中心犹太博物馆发生导致三人死亡的枪击案后，比利时从周日（25日）开始加强了该国所有犹太设施的保安工作。

周六下午发生枪击案后不久，比利时警方拘留了一名男子，但随后这名男子被释放，警方现在的追捕目标的是另一名男子。

在周六下午当地时间近4点发生的枪击事件中，当场有三人被打死，另外还有一人重伤，目前这名重伤员仍然处于危急状态。 以色列外交部星期天说，三名受害者中的两名是来自以色列的一对夫妇，他们都是50多岁。 比利时检控机构官员说，枪手瞄准的都是受害者的面部和颈部。 布鲁塞尔市长伊万•梅约指责这一枪击案很可能是"恐怖行动"。 以色列总理内塔尼亚胡发表声明，强烈谴责周六的屠杀，称这是"无休止煽动反对犹太人和以色列的结果"。 比利时人口中有大约42,000犹太人，其中一半居住在首都布鲁塞尔。 比利时当局表示，正在尽全力搜捕凶手。 比利时警方透露，凶手在案发前把车停在博物馆门口，案发后迅速徒步逃离现场。 而此前被警方拘留后又释放的那名男子，将成为此案的证人。 警方已经封锁了犹太博物馆附近的街区，并正在研究保安摄像镜头中的图像，希望尽快找出该名凶手。