新疆严打 抓捕二百余暴恐嫌疑人

哈新社阿斯塔纳消息，据BBC报道，当局在周六派出全副武装的武警在市内许多地点驻守巡逻。中国官方媒体报道说，新疆警方25日凌晨发动"零点行动"，打掉一批暴力恐怖团伙。

报道说，警方总共捉获200余名犯罪嫌疑犯，缴获一批制爆工具、管制刀具等。 5月22日，新疆乌鲁木齐一早市发生近年来最严重的暴力袭击案件，造成至少43人丧生。 之后，中国高层领导人作出严打暴力恐怖活动的指示。新疆当局宣布，展开为期一年的严打暴恐犯罪和宗教极端分子犯罪的行动。 中国国家反恐领导小组组长、公安部部长郭声琨24日在乌鲁木齐一次座谈会上说，各级公安机关要按照中央部署、"采取超常规的措施"严厉打击暴恐活动。 新华社25日报道援引新疆公安厅表示，新疆公安机关的抓捕行动重点针对"四类人员"。这四类人员包括：在网上传播暴恐音视频、宣传煽动"圣战"人员、有现实危害的涉恐重点人员和涉宗教极端重点人员、多次参与危安、涉暴轻微犯罪未经处理尚未悔改人员以及今年以来参与暴恐团伙和宗教极端团伙人员。 新疆公安厅还透露，此次抓捕的涉暴力恐怖犯罪的嫌疑人基本以80后、90后为主。 四月份，乌鲁木齐市火车站也曾发生一起炸弹和砍刀攻击事件，造成一名路人死亡，79人受伤。