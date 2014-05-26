普京称无意“重建苏联” 不会爆发新冷战

哈新社阿斯塔纳讯，据路透社圣彼得堡5月24日报道， 俄罗斯总统普京周六反驳乌克兰危机可能引发新冷战的说法，否认试图重建苏联。

普京在康士坦丁国家会议宫接受了路透和其他国际通讯社的采访，将乌克兰的暴力事件和政治动荡归咎于西方，警告称欧美将因对俄罗斯实施制裁而自食其果。 乌克兰危机导致东西方关系降至1991年冷战结束以来最低点。 但普京承诺将与乌克兰选出的新总统共处，呼吁与西方进行对话，并表示希望欧盟和美国准备好作出妥协。 普京说："我并不认为这是新冷战的开端。那不符合任何人的利益，我认为不会发生这样的情况。" 虽然他曾将前苏联解体称作一场地缘政治灾难，但他否认试图重建苏联。 他指出，俄罗斯试图与前苏联共和国--哈萨克斯坦和白俄罗斯共建贸易同盟的计划，不应被解读为他试图重建苏联的证据。 他说："他们试图给我们贴上这样的标签--说我们试图重建苏联，让所有人从属于我们。这绝对不符合事实。这是媒体武器。" 普京接受采访的过程中，时而言辞尖锐，时而语气温和。 他被问到有关制裁俄罗斯的问题时态度强硬，他的回复凸显俄罗斯认为在冷战结束后俄罗斯未被当作平等合作伙伴，且对丧失超级大国地位感到不满。 他说："我认为，想要孤立（像俄罗斯）这样的国家只能是暂时的，因为这是不可能做到的。" 普京并呼吁与欧洲改善合作。他说："我们必须往前推进，但不是从可能的威胁出发，而是要从合作带来的裨益出发。" 谈到乌克兰总统选举时，普京说道："无论如何，我们将尊重乌克兰人民的选择，并将与这次选举组成的政府共处。" 但普京也明确表态，除非乌克兰偿还部分拖欠天然气款项，并开始为未来天然气供应预付款项，否则俄罗斯不会放弃下月停止向乌克兰供气的威胁。