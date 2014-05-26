丝绸之路经济带构想步入实施阶段

哈新社阿斯塔纳消息，有关丝绸之路经济带的话题已成为中国媒体近一段时间以来争先报道的新闻。在中国上海召开的亚信峰会不仅使各国进一步了解了中国倡导的丝绸之路经济带的重要性，而且还形成了新的亚洲安全观。

中国国家主席习近平说："中国和平发展始于亚洲、依托亚洲、造福亚洲。(...)中国坚持与邻为善、以邻为伴，坚持睦邻、安邻、富邻，践行亲、诚、惠、容理念，努力使自身发展更好惠及亚洲国家。中国将同各国一道，加快推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设，尽早启动亚洲基础设施投资银行，更加深入参与区域合作进程，推动亚洲发展和安全相互促进、相得益彰。(...)中国是亚洲安全观的积极倡导者，也是坚定实践者。" 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫对中国领导人的倡议表示支持，并建议将丝绸之路复兴计划总部设在阿拉木图。哈萨克斯坦位于欧亚大陆中心地带，新的丝绸之路建成之后，阿拉木图地区将把亚欧国家连接起来，成为世界上最大的交通运输走廊。 本月24日在中国西北陕西省西安市举办的首届丝绸之路国际博览会再次证明中国和其他亚洲国家短期内形成丝绸之路经济带的迫切希望。西安是古丝绸之路的起点，来自中国各省、自治区、直辖市以及77个国家的674个代表团参加了此次博览会。 多年来，哈萨克斯坦积极实施与"丝绸之路经济带"构想密切相关的一些计划。总统纳扎尔巴耶夫在亚信峰会上说："使亚洲至欧洲货运时间缩短两倍的西欧-中国西部公路将于明年全线贯通，通过连云港物流场站可实现哈萨克斯坦货物出口中国和东南亚，哈萨克斯坦至伊朗、波斯湾的国际铁路建设工作也已接近尾声，这些，全是现代版的丝绸之路。" 目前，哈萨克斯坦以及其他亚洲国家建设"丝绸之路经济带"工作已全面启动。