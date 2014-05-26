普京：必须表扬中国代表们 天然气谈判中喝我们不少血

哈新社阿斯塔纳消息，据新华网报道， 关于中俄天然气"世纪大单"的议论仍在继续：有人说形式大于内容，还有人说政治大于经济；有人说俄罗斯人占了中国人便宜，还有人说中国人逼俄罗斯人让了步。可谓是众说纷纭。但理性分析后，人们会发现，在这份大单里少了虚幻的浪漫主义，多了互惠的务实主义；少了一厢情愿的尴尬，多了两情相悦的默契；少了来而无往的让步，多了礼尚往来的共识。我们从中不难看出中国企业寻找优势互补合作机遇的诚意，以及中国人互利共赢的发展理念和诚实守信的经营之道，更能品味出中国人"义利兼顾"的新型外交"义利观"。

在俄罗斯，中俄天然气合作不仅成为俄天然气工业股份有限公司的"优先项目"，也成为俄媒体报道中的"主题词"，还成为刚刚结束的第十八届圣彼得堡国际经济论坛上的"热门话题"--俄罗斯天然气正进入"中国季"。 俄气网站主页打上"天然气"三个汉字 5月24日，记者像往常一样打开俄天然气工业股份有限公司的网站主页，想看看作为中俄天然气"世纪大单"俄方执行者的俄气有什么新动向。多年来，俄气官方网站是记者常看的俄罗斯网站之一，通过这个网站能了解到许多俄气的官方消息和未来规划，当然也包括中俄天然气谈判一步步走向终点的点点滴滴。 但与以往不同的是，当记者打开这个主页时，"天然气"3个汉字跳了出来--俄气官方网站在最显眼的位置打上了蓝色的"天然气"3个汉字。而在"天然气"3个汉字的左边是俄语手写体的"一千里的路开始于第一步"。如果把这句话翻译成汉语，"千里之行始于足下"应该贴切。 而在这条专栏的右下方是俄气总裁米勒所说的一句话："今天，俄气的所有潜力都被调动起来。方向--东方；方向--中国。" 一时间，俄气官方网站上洋溢着浓厚的"中国气息"。点击主页上的"天然气"这3个汉字和米勒的那句话，我发现，俄罗斯天然气工业股份有限公司真的进入了"中国季"。 点击"天然气"后进入的链接是中俄签署天然气供销合同的新闻。新闻称："中俄双方的合同期限为30年，俄将以每年380亿立方米额度向中方出口天然气。合同是在互惠互利条件下签署的，气价公式与一揽子石油价格相挂钩，支付方式为照付不议。"新闻稿还引用米勒的评价说："我们为俄罗斯天然气打开了一个新的、潜藏巨大潜力的市场......今天，我们打开了中俄天然气合作这本巨著的第一页。在这个长篇巨著中，我们将写下无数重要章节。" 这份新闻还称，向中国出口天然气的东线天然气管线将通过"西伯利亚力量"管道实施。这条管线将全部用俄罗斯国产管道建成，将有1.17万名专家参与此管线一期工程的建设。管线建成后，将有3000人负责其正常运转。 俄全面启动对华供气合同落实工作 点击米勒的那句话后进入的链接则是另一条新闻，即"俄罗斯全面启动对华天然气出口项目"。这份新闻稿称，俄气总裁米勒5月23日正式签署命令，要求俄气下属开采、管道、地面设施建设等所有相关企业立即启动对华供气项目的落实工作。 目前，俄气进行的筹备阶段工作包括计划2015年开始建设亚库特的恰扬达气田基础设施、"西伯利亚力量"管道的第一条支线以及阿穆尔州天然气加工与氦气生产综合体。新闻稿称，作为中俄天然气管道主要气源的恰扬金斯基气田计划于2018年年底开始产气，在此之前将铺设好相关管道设施，以确保于2019年正式直接向中方输气。 据悉，仅恰扬金斯基一个气田蕴藏的C1和C2级别天然气总储量就达1.45万亿立方米，此外还有9300万吨凝析气。如果开发进展顺利，那么这个气田的饱和产量为每年250亿立方米天然气和150万吨石油。此外，俄气在亚库特地区还有多个气田的开采允许证。 俄总统普京5月24日在同全球商业领袖会晤时表示，俄两大凝析气田--恰扬达气田和科维克塔气田的储量评估过低，两处总量超过3万亿立方米。普京透露，这两个气田应是对华天然气供应的资源基地。他强调，对华供气合同签署的期限为30年，但这两个气田能够确保50年的天然气供应。 普京亲自爆料中俄天然气谈判内幕 虽然中俄天然气东线谈判已尘埃落定，但中俄"天然气合作"话题仍是第十八届圣彼得堡国际经济论坛的"热门话题"。 俄气副董事长梅德韦杰夫在圣彼得堡国际经济论坛非正式会晤期间向记者证实，俄气公司将向中国供应的天然气价格高于每千立方米350美元。他还透露，俄气公司已与中方初步商定了250亿美元的天然气预付款。 而作为中俄天然气谈判最终决策者之一的普京，自己也忍不住当了回"爆料人"。据俄总统网站的官方消息显示，普京23日在同到访的中国国家副主席李源潮会晤时说："必须表扬中国政府的谈判代表们，他们在天然气合同谈判期间喝了不少我们的血--中国人是很严肃的谈判者。但他们是非常可靠的合作伙伴，他们听取谈判对方的看法和朋友的意见，力求找到折衷办法，善于达成共识--这一点非常重要。" 普京还强调："当然，我要特别感谢中国领导人、我的朋友习近平先生。他本人直接过问了许多问题，这些问题是我们谈判中的难题。我认为，如果没有他对几个关键性问题的参与，我们未必能作出最终决定。" 普京指出，在他刚刚结束的中国之行过程中，俄中双方签署了在国际上来说数量和质量都史无前例的合作文件，把两国各领域合作推向更高水平，推动俄中全面战略协作伙伴关系进入新的发展阶段。相信双方一定能够很好地落实两国元首上海会晤共识，推动两国各领域合作不断取得新突破。