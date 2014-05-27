埃及投诉后中国将拆除山寨版狮身人面像

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC消息，中国国家媒体报道说，在埃及有关部门向联合国投诉河北省的一座山寨版狮身人面像后，这座高仿雕像将被拆除。

河北省会石家庄仿制的这座山寨版狮身人面像引起埃及文物部门的高度重视，于是向联合国教科文组织投诉。

中国媒体的报道引述石家庄长城影视城一名负责人的话说，这座高仿狮身人面像是拍摄影视剧时搭建的临时场景，拍摄完后会马上拆除。 这名不愿透露姓名的负责人还表示，他们对世界文化遗产非常尊重，并对因此造成的误解表示歉意。 这座山寨版的狮身人面像约80米长，30米高，用钢筋水泥制成。 中国仿制西方产品早已臭名昭著，山寨版产品从运动鞋到香槟酒，无所不包。 而仿建的雕塑和建筑更令人瞠目结舌，其中包括微型美国总统山、埃菲尔铁塔和一整个奥地利村庄。 在重庆，有一个以复制世界名雕著名的公园，其中包括米盖朗基诺的《大卫》、罗丹的《思想者》、美国四位前总统的巨型头像等。 在杭州郊外，有一处仿建整个巴黎的旅游点，其中包括埃菲尔铁塔、凡尔赛宫和香榭里舍大街。 让人最大跌眼镜的山寨版建筑之一，是广东省南部一处对奥地利一个阿尔卑斯村镇哈尔施塔特的仿建。 哈尔施塔特是被联合国教科文组织列为的世界文化遗产，也有世界最美小镇和绝美仙境之称。 就连中国官方媒体的报道，也把广东的这个山寨哈尔施塔特镇称为"中国山寨文化的一个大胆例子"。