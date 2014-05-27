南哈州突厥斯坦市公共交通车辆将免费提供网络服务

哈新社阿斯塔纳讯，据南哈州政府网站消息，突厥斯坦市公共交通车辆免费提供网络服务已进入试用阶段。

据悉，突厥斯坦市已经开始着手在公交车辆《Beeline》Wi-Fi路由器的安装工作，只需乘客随身携带支持无线上网的手机或电脑，即可连接享用免费高速网络。 《Beeline》电信公司南哈州分公司经理阿斯卡尔别克∙卡兹别科夫在新闻发布会上说："在公交车上，任意乘客均可享用高速网络，《Beeline》公司将致力于乘客能在乘车过程中有效利用每一分钟，乘客可以通过我们的网络查看邮件、了解天气情况、与亲朋好友在线沟通以及下载自己最喜爱的书。我相信未来在此行业有广阔前景。" 南哈州副州长在新闻发布会上表示，今后免费网络不会仅限于移动车辆，政府在人群聚集区域，如公园、公交车站安装无线网络方案得到了全市群众支持。 值得一提的是，«Wi-Fi Bus»计划最先在彼得罗巴甫尔市投入试用，不久之后科克舍套市与突厥斯坦市也加入了该行列。 近期，«Wi-Fi Bus»计划也将在齐姆肯特市、卡拉干达市、奥拉尔市、库斯塔奈市、阿特劳等市展开。