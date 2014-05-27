中国新疆一官员存在对暴恐事件态度暧昧等问题被立案调查

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网援引天山网27日报道，中国新疆自治区纪委副书记马国伟27日与网友在线交流。马国伟介绍，近年来，新疆纪检监察机关根据维护新疆社会大局稳定需要，严肃查处违反政治纪律案件。2013年至今，全区各级纪检监察机关共立案查处违反政治纪律案件58件，给予党纪政纪处分65人。

去年7月，中国新疆阿克苏地区温宿县纪委查处的温宿县古勒阿瓦提乡武装部干事艾合太木•合力力，多次在互联网浏览并下载大量宣扬宗教狂热、鼓吹"迁徙、圣战"、煽动分裂及民族仇恨等内容的非法电子文件，并通过互联网传播供他人浏览，最终艾合太木•合力力受到开除党籍、开除公职处分，并移送司法机关。

最近，根据干部群众举报，查处了新疆伊犁州人民政府办公厅党组成员、副主任巴图尔•杜瓦买提违反政治纪律案件。巴图尔•杜瓦买提在担任住伊宁市都来提巴格街道"三民"活动组组长期间，在公共场所散发与自治区民族政策不一致的言论，并存在对暴力恐怖事件态度暧昧等问题。伊犁州纪委已对巴图尔•杜瓦买提进行立案调查。

结合中国新疆实际，今年，自治区纪委专门成立了政治纪律检查室，监督检查党的政治纪律执行情况，重点查处党员领导干部违反政治纪律案件。