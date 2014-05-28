美驻日最先进无人机下月将正式开始侦查中朝活动

哈新社阿斯塔纳讯，据环球网俄罗斯新闻网道称，美军驻日本三泽基地的 "全球鹰"无人机，将在下个月正式开始侦查中国和朝鲜的行动。

日本和韩国传媒报道，美军两架无人机，首架已经于上星期运抵，第二架将日内送达，无人机将部署至10月。据韩国《朝鲜日报》5月26日报道，美军首次在日本部署了可在约2万米高空连续飞行30进行侦察的无人机"全球鹰"。报道称，"全球鹰"在日本部署后对朝鲜的监视将大幅加强。美军"全球鹰"将集中监视朝鲜核试验场和导弹发射基地，收集的情报也将提供给韩国。 另据报道，美军在日本部署"全球鹰"的另一目的是加强钓鱼岛周边的侦察。日本《读卖新闻》报道说，日本和美国将合作在东海加强对中国军事活动的监视。 "全球鹰"可在1.5万至 2万米高空连续监视目标，而且每日监视区域超过10万平方公里，面积等于美国的洛杉矶。美军24日将一架关岛美军空军基地的"全球鹰"部署在了青森县三泽驻日美军基地，28日还将追加部署一架。以三泽基地为根据地的两架"全球鹰"将在6-10月展开侦察。"全球鹰"起降由三泽基地调度，侦察活动则由美国本土指挥。