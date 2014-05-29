人民币兑美元触及四周低点

哈通社阿斯塔纳5月29日电，据华尔街日报28日报道，人民币兑美元周三跌至四周低点。在投资者仍对中国经济心存担忧的同时，市场对美元的季节性需求不断增加。

美元在前市最高升至人民币6.2639元，逼近4月末创下的年内高点6.2676元。美元收盘报人民币6.2556元，盘中在6.2521-6.2639元之间波动。

为顺应美元在海外市场全线上涨的行情，中国央行将周三的美元/人民币中间价设在6.1694元，高于周二的6.1687元。美元进一步上涨的潜力加剧了人民币的颓势，因美国联邦储备委员会(Federal Reserve, 简称：美联储)暗示将会加息。更高的利率会使美元对投资者更具吸引力。

离岸市场，1年期美元/人民币无本金交割远期报6.2620/6.2640元，高于周二尾盘的6.2590/6.2620元，表明市场预计未来一年人民币将下跌0.1%。

香港离岸人民币市场，美元兑人民币周三尾盘报6.2623元，周二尾盘报6.2469元。

交易员们称，早盘人民币大幅走低后，中国大型银行买进人民币，但人民币未来两个交易日或延续疲弱走势，原因是月底美元需求可能再次给市场带来打击。

广发银行资深交易员黄毅称，6月底人民币或进一步下跌，原因是在香港上市的内地公司将需要美元支付股息。他说，这类股息需求通常在6月和7月达到高峰。

巴克莱(Barclays)周二在一份研究报告中称，鉴于经济增长状况不明朗，总体感觉是人民币近期不太可能重回升值道路；不过，总体感觉是中国央行不会容忍单向的贬值预期或大规模资金外流。

本月大部分时间人民币汇率稳定，之前三个月人民币大幅下挫后，较年初跌了3.4%。中国的决策者引导了人民币的贬值，目的在于把押宝人民币升值的投机者挤走，同时随着经济增长放缓，投资者对人民币态度转淡。