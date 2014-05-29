埃及总统大选投票继续进行 选民对新总统充满期待

哈通社阿斯塔纳5月29日电，据国际在线报道，当地时间27日，埃及总统大选投票工作在埃及各地继续进行。记者当天走访了位于开罗地区的多个投票点，绝大多数受访选民坦言，自己将选票投给了前军方领导人塞西。

退役少将里兹格虽然腿脚不便，但他还是驱车来到吉萨一处专为老年选民设置的投票点，为塞西投上一票。"这次大选对于埃及的意义，不亚于1973年埃及军队越过苏伊士运河收复西奈半岛。而这次的大选日将成为另一个伟大的纪念日，标志着埃及经历了三十年的停滞和分裂后走向复兴。"

谈到支持塞西的理由，里兹格对记者说，作为一名退休军官，他十分了解塞西的军旅生涯，塞西领导过最关键、也是最艰苦的情报部门，显示出他有过人的能力和才华。他相信塞西在当选总统后，将大有作为。

去年7月初，塞西领导的军方在全国大规模反总统示威的背景下，罢黜穆尔西的总统职务。分析人士普遍认为，塞西在那时的果断行动，成为他赢得民众支持、走上竞选总统之路的起点。开罗居民萨利赫对此深表赞同。"穆兄会搞乱了这个国家。我认为，空谈是不行的，要看实际的行动。我们看到，塞西从去年的2月开始，他就开始和穆兄会做斗争。"

萨利赫表示，有了民众的支持，穆兄会等反对军方势力鼓吹的"抵制大选"，根本只是一句空话。一位不愿透露姓名的女选民也表示，参加选举投票是公民对国家的责任。"这是人人都要参与的国家大事，参加投票是因为对祖国的热爱。我们全体家庭成员都参加了大选投票，不管他们身在埃及还是海外。"

本次大选前，当地舆论普遍预测，前军方领导人塞西将在本次大选中轻松战胜唯一的对手、左翼政治家萨巴希。而记者采访到的选民也普遍表示，埃及当前需要一个强有力的领导人带领国家走出困境，而塞西是一个合适的人选。选民法丽达表示，她是在了解了塞西的施政计划后，决定将选票投给他的。"我选择塞西，是因为我在电视上看到了他的施政计划，他要建设一个强大的埃及，并为此制订了各个领域的发展计划。如果这个美好的计划能够成功，我们的需求就都得到了满足。"

法丽达所说的"美好的计划"，正是塞西在竞选时期提出的"平衡发展战略"。身为经济学教授的伊斯马仪对于这个战略的细节了如指掌，并同样对此充满期待。"正如塞西元帅所说，我们现在需要拓展面积为400万费丹的农业用地，才能解决对进口农产品的依赖。我们要开发苏伊士运河沿线地区、大量建设公路。我们还要新建一千多所学校，还要改善全民医疗服务。这些都是非常艰巨的任务，而我们都将支持塞西，和他并肩作战，解决这些困难和挑战。"