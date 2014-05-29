迪拜交警将佩戴谷歌眼镜锁定嫌疑车辆

哈通社阿斯塔纳电，据国外媒体报道，迪拜警方一名高级官员表示，迪拜警方日后将为其交通警员配备谷歌眼镜，以便其执行任务。目前，该项目正在实测中。

迪拜警方智能服务团队之所以选择谷歌眼镜，是因为这款智能设备能实现两项功用。一个是能轻松在警员执行任务时拍照，留下证据，并自动联网上传至警方系统；而另一个便是是帮助警员锁定嫌疑车辆。 配备谷歌眼镜进行执勤，警员只需在镜框边上敲击一下，现场图片、拍照地点、以及日期和时间等详细的信息会自动录入警方系统。一名警员表示，要判断一辆车是否是嫌疑车辆，我们只需戴着眼镜将车牌号码录入系统，通过交通局系统记录比对，就能很快作出判断。 据悉，该项目是由迪拜警方的智能团队负责发起的。其项目负责人Col Al Razooqi称："我们始终紧跟时代潮流，将市场上最先进的智能设备引入迪拜警方。" 据了解，谷歌眼镜自4月15日限时公开发售一天之后，谷歌于本月14日再次宣布，将敞开发售，售价仍为1500美元。不过，现在面向所有美国消费者的销售活动仍然隶属于"探索者计划"，而不是"公开发售"。换而言之，这仍然只是一个测试项目。