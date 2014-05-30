英国《自然》杂志公布人类蛋白质组草图

哈通社阿斯塔纳电，据新华网消息，英国新一期《自然》杂志公布两组科研人员分别绘制的人类蛋白质组草图。这一成果有助于了解各个组织中存在何种蛋白质，这些蛋白质与哪些基因表达有关等，从而进一步揭开人体的奥秘。

上世纪90年代，人类基因组计划开始成形时，有科学家提出了破译人类蛋白质组的想法。其目标是将人体所有蛋白质归类并描绘出它们的特性、在细胞中所处的位置以及蛋白质之间的相互作用。但人类蛋白质组的规模和复杂性使此类研究困难重重。 德国慕尼黑工业大学等机构研究人员报告说，尽管人类已对基因组有所了解，但大约2万个编码基因中，哪些会指导合成蛋白质、合成哪些蛋白质都是未知数。为探明这一问题，他们从人体多个组织样本和细胞系中提取蛋白质并将它们"切"成小块，然后用质谱分析法分析出形成每个蛋白质片段所需的氨基酸序列。 研究人员借助计算机对这些蛋白质片段与基因组进行了大量比对工作，并据此列出一个"清单"，描绘出哪些组织中的哪些基因表达与蛋白质的形成有关。在另一项研究中，美国约翰斯•霍普金斯大学研究人员与印度等国同行也采用质谱分析法绘制出一张蛋白质组草图。 这两个团队均发现，有数百种蛋白质是由此前认为不具备相关功能的DNA片段（脱氧核糖核酸）及"假基因"形成，"假基因"是指由于发生突变，丧失原有功能的基因。此外他们还发现了一些与蛋白质产生无关的"多余"基因。 研究人员表示，绘制人类蛋白质组图谱有助于了解人体内蛋白质的出处、功能和特性，这对于生命科学、医学等领域都有重要意义。