拜登点名中国“没有任何创新精神”打消美国人担忧

哈通社阿斯塔纳5月30日电，据环球网报道，美国副总统拜登5月28日参加军校毕业典礼时，点名攻击中国没有任何创新精神。

"我敢说，你们说不出任何一项创新项目、创新变革以及创新产品是来自中国"，拜登说。 报道称，拜登的演讲意在打消人们对中国经济实力的担忧，他在该毕业典礼上承认，中国的理工科毕业生人数是美国的六倍到八倍。而且暗示，中国已经取代日本，在经济上成为美国的新挑战对手。 报道指出，外界普遍认为中国的国内生产总值将很快超越美国，成为世界第一大经济体。拜登还提到了上世纪90年代。他说，当时很多美国人担心崛起的日本会抢走美国的饭碗，担心未来是日本的。 另据此前新加坡《联合早报》报道，美国乔治亚理工大学教授布雷斯尼茨在接受采访时表示，外界经常批评中国"创新不足"，但这其实是对何为"创新"未有充分认识。他指出，把创新等同于发明创新产品是错误的。作为一个新兴经济体，中国在其他形式的创新方面其实表现出色，包括"产品创新"，把现有的产品设计得更好、或更符合不同市场的需求;以及"流程创新"，不断改善工厂和物流体系，中国都走在世界最前列。 布雷斯尼茨说："这是一个全球分工的年代，从最初的构思，到不同阶段的生产，到最终交付，跨国企业都把产品送到最高效的地方去。如果中国是世界的最高效的制造工厂，或许它也没有必要成为世界最前沿的实验室。"