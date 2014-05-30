专家：成立欧亚经济联盟的效果不会立即显现

哈通社阿斯塔纳电,据俄新网RUSNEWS.CN莫斯科5月30日电 ,俄罗斯和白俄罗斯专家在接受俄新社采访时表示，签署欧亚经济联盟成立条约在近期不会对三国经济产生影响，但将来会对成员国经济产生积极影响。

俄白哈三国总统周四在阿斯塔纳签署了自2015年1月1日起成立欧亚经济联盟的条约。 俄罗斯科学院国民经济预测研究所副所长亚历山大•什罗夫相信，成立这一一体化联盟的目的在于"形成统一的工业、经济甚至金融政策，集中三国现有资源，用于三国最具发展前景的方向"。 专家还指出，俄白哈一体化进程需要若干年，因此在欧亚经济联盟成立之后不会发生任何剧烈变化。 什罗夫说："我们早在2011至2012年间就进行了首轮消除贸易壁垒工作，当时我们就看到了双边贸易额的增长。瞬间的效应已经过去，如今可能出现的效应就与拉近三国之间经济发展水平有关。" 白俄罗斯国家科学院经济研究所部门主任亚历山大•卢切诺克也赞同这一观点。 他指出："可以说这一条约是三国一体化进程的重要组成部分，但不必期待因为这一条约的签署和在新年生效会在三国关系中发生根本变化。"他还指出，条约的一个优势在于，《其目的不在于使三国关系发生剧变》。 什罗夫指出，因成立欧亚经济联盟和"拉近经济体"而出现的最大赢家是白俄罗斯，俄罗斯则获利不多。 专家指出："成立这一联盟对白俄罗斯经济产生的效益最多，而对俄罗斯产生的效益最少。但这对俄罗斯来说也非常重要，因为这有助于更加合理地利用我们的资源，利用这些国家的潜能，在三国框架下建立更加稳定