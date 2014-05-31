美媒：世贸组织需要中国来领导

哈通社阿斯塔纳5月31日电，据新华网援引参考消息网31日报道，美国《华尔街日报》网站5月29日刊登题为《世贸组织需要中国来领导》一文，作者为美国前议员、世贸组织上诉机构前主席詹姆斯•巴克斯。文章称，除非中国尽快帮助领导世界加大自由贸易，否则全球贸易体系可能会面临危险。

文章称，尽管中国接受了作为世界贸易组织（WTO）成员的职责，但北京仍旧不愿催促降低贸易壁垒，这可能会危及WTO在不久的将来成为世界贸易的中心论坛和支点。 自2001年加入WTO以来，中国一直是一个建设性的成员。它始终保持着礼貌与耐心，坚持不懈地参与WTO的发展进程。中国日益遵守WTO的规则，始终保持与WTO裁决一致。它做了一个WTO成员应做的一切，除了在帮助维持WTO监督的全球贸易体系向心力上表现出领导力。 但现在，中国已经上升至贸易世界的顶端。伴随强大经济实力的是重大的经济责任。中国的规模和影响力摆在那里，与美国、欧盟和其他许多世界贸易大国相当，如果不与中国充分接触并最终达成协议，希望在一系列全球贸易问题上采取多边行动的WTO成员可能会一事无成。 文章认为，世界上没有哪个国家从WTO成员地位上获利比中国更多。如果没有世贸组织基本的非歧视原则的法律庇护，中国肯定会在过去经济崛起的过程中受到其他贸易国家的普遍歧视。如果中国不是世贸组织成员，那么肯定今天仍会受到这种歧视。 文章称，世界其他国家似乎正在逐渐远离WTO，一步步转向地区和其他优惠贸易协议，而这些协议大多不包含中国，这种情况应该引起中国的极大担忧。 文章称，全球贸易体系鼓励WTO成员从别处寻求加强贸易和投资的方法，从而将WTO置于危险境地。全球贸易体系的这种困境当然不能仅归咎于中国。中国影响力的出现才能帮助证明，WTO去年12月在巴厘岛达成协议，通过取消国家间的"繁文缛节"来促进贸易的成功之举并不是迅速脱离地方主义，而是为签署更大规模的全球贸易协议提前预支的行动。