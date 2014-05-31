纳扎尔巴耶夫：永远铭记遭受政治迫害和饥荒的同胞

哈通社阿斯塔纳5月31日电，今天，《哈萨克斯坦主权报》刊登了总统纳扎尔巴耶夫以《永远铭记遭受政治迫害和饥荒的同胞》为标题的文章。

在文章中，纳扎尔巴耶夫说： 1997年，按照我签署的总统令，将每年的5月31日定为二十世纪初三、四十年代遭受政治迫害与饥荒同胞纪念日，至今已过去17年。 对于我们全体同胞来说，今天具有特殊的历史意义。二十世纪初三、四十年代多苦多难的时期在我们历史上留下了永远无法抹去的烙印。 哈萨克族著名的知识分子-沙卡热姆∙胡达伊别尔迪耶夫、阿赫梅德∙拜吐尔逊诺夫、沙肯∙赛弗林、马格詹∙朱马巴耶夫、贝贝特∙麦林以及其他"阿拉什"运动发起者成为了政治迫害的牺牲品。 与哈萨克族一起，近150万日耳曼人、波兰人、朝鲜人、车臣人、土耳其人、希腊人也遭到了迫害，不得不流离失所、背井离乡来到哈萨克大地，在此扎根，繁衍生息，得到了同情、理解与关怀。 和平、和谐与稳定是二十一世纪哈萨克斯坦遵循的最主要原则，是实现《哈萨克斯坦2050 发展战略》宏伟计划的主要前提。 宝贵的民族精神将成为我国取得不断发展的基石。 我们将永远铭记民族历史，永远不会忘记遭受政治迫害与饥荒的同胞，这是我们神圣的责任。