哈萨克斯坦与中国新疆合作独具优势 务实合作不断扩大

哈通社阿斯塔纳5月31日报道，据国际在线报道，哈萨克斯坦和中国两国友好交往历史源远流长，特别是近年来，两国高层交往密切，政治互信日益加深，这也为新疆维吾尔自治区与哈萨克斯坦开展务实合作奠定了基础。而且新疆自身所具备的一系列独特优势更让其和哈萨克斯坦的合作空间无限。

首先，新疆拥有地域优势，它与哈萨克斯坦有1700多公里的边界线，口岸数量达到7个，而且在霍尔果斯口岸还建立了国际边境合作中心。其次，新疆与哈萨克斯坦经济互补性强，双方在经贸、能源、基础设施建设和农业等诸多领域具有广阔的合作前景。另外，新疆与哈萨克斯坦人文相近，所以这也吸引了越来越多的哈萨克斯坦人前来乌鲁木齐上学、就医、旅游、探亲以及访友。

正是由于具备上述这些得天独厚的优势和巨大的增长潜力，所以新疆在中哈经贸合作中发挥着重要作用。1992年以来哈萨克斯坦已连续二十二年成为新疆最大的贸易伙伴，而且双向投资日益扩大，贸易额持续增长，2013年新疆与哈萨克斯坦的进出口贸易总额达到了122.4亿美元，这基本占到了中哈贸易总额的42％以上。

随着哈中领导人共建"丝绸之路经济带"倡议的提出以及哈中双边贸易额要达到400亿美元目标的确立，哈萨克斯坦与中国合作中，新疆的桥头堡作用将进一步得到发挥。