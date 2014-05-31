北爱尔兰华人女议员卢曼华不堪歧视欲退出政坛

哈通社阿斯塔纳5月31日电，据BBC英伦网30日报道，代表北爱尔兰联盟党（Alliance Party）的华人议员卢曼华（Anna Lo）决定不再从政。

卢曼华说，她将不再参加北爱尔兰议会的选举，因为她对政治的幻想已经破灭。 卢曼华的这一决定主要和她今年所受到的持续种族歧视有关。 不但如此，她接受BBC采访时表示，她还会考虑离开她生活许多年的北爱尔兰。 而促使她做出这一决定的另外一个起因，与最近一名北爱牧师发表的不相信穆斯林的言论有关。 北爱首席部长、民主统一党人罗宾逊（Peter Robinson,leader of DUP）早先时候曾发表支持该牧师的言论，但随后罗宾逊解释说他的话被误解了。 北爱牧师麦康奈尔（James McConnell）曾形容伊斯兰教"野蛮"、"邪恶"。 卢曼华对麦康奈尔所得到的支持感到"非常愤怒"。她认为这是对少数族裔的歧视。

"无安全感"

在早先时候接受BBC采访时，卢曼华表示她感到在北爱没有安全感，而且她知道很多人跟她有同感。 她表示，目前自己正考虑离开北爱尔兰。尽管稍早时她在接受BBC电视采访时，表示她不会离开北爱，因为那里是她的家，有她的朋友。 但现在她担心，由于这一事件，北爱的族群关系会进一步紧张、升级。 她还呼吁罗宾逊和麦康奈尔为自己的言行道歉。 此后，民主统一党的沃克在社交媒体上就称卢曼华为"种族主义者"一事而道歉。

政客表态

北爱不同政党的成员纷纷站出来对卢曼华表示同情和支持。 北爱新芬党的一名成员说，罗宾逊和麦康奈尔的言论对少数族裔造成的深刻影响是不可忽视的，这种影响不但表现在整体方面，而且还体现在各体层面。 他还说，北爱的政界领导人应该团结一致，反对种族歧视和偏见。 卢曼华所在的联盟党成员还督促罗宾逊尽快采取措施解决这一问题。 北爱事务影子大臣刘易斯（Shadow Northern Ireland Secretary）还在推特上说，卢曼华令人不安的宣布，应该为北爱的未来敲起警钟。 他表示，不管你属于哪一个政党，都应该对卢曼华决定退出北爱政坛这一决定感到难过。这是社会和政治的退步。

遭个人攻击

本来卢曼华考虑在下次选举后退休，但最近的事件令她做出提前退休的决定。 今年早些时候，卢曼华还遭到带有种族歧视性质的辱骂。该事件惊动了北爱社会。 当时一位女子在停车场摇下车窗使用种族歧视的侮辱性语言对卢曼华大喊大叫。 现年64岁的卢曼华出生在香港，40年前移居北爱尔兰，曾任专业社工。 她曾任北爱尔兰华人福利会主席，并在后来获联合党提名，参加北爱尔兰地方议会选举，最终当选。