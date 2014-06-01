泰国国会选举“慢慢来”

哈通社阿斯塔纳6月1日点，据新华网报道，泰国有句俗语是"慢慢来"。泰国陆军司令巴育·占奥差５月３０日发表政变后首场全国电视讲话，称泰国至少需要一年才能举行国会下院选举。

与之相比，美国政府略显"急脾气"。美国国务院发言人珍·普萨基２９日说，美方认为泰国应该早些举行国会选举。 一年期 ５月２２日，巴育在与泰国各政治派别谈判、商议政治出路未果后宣布发动政变，接管国家政权。 身为全国维持和平秩序委员会主席的他于政变大约一周后发表全国电视讲话，公布一份三步治国方案。 按维和委员会设想，先利用２至３个月实现和解，再用一年时间修改宪法、成立过渡政府。这些方案都落实后，才会举行下届国会下院选举。 他说："第三阶段将是在完全民主体系下举行大选，这将被各方所接受。（这以前，）法律将被修改，才能由善良、诚实的人来领导国家。" 法新社分析，按巴育的"路线图"，新一轮选举将在大约１５个月后才能举行。 美联社发现，这份"路线图"基本上符合先前反政府示威者所提出的诉求。 去年１１月下旬，泰国爆发大规模反政府示威，从那时起示威者便要求成立一个不经选举产生的"人民议会"，以取代英拉·西那瓦领导的政府。 寻"快乐" 巴育３０日在讲话中提及要还泰国人"快乐"，同时对反对政变的示威者提出警告。 "我们不能再因为持有不同看法就相互冲突，每一方都必须找到合作方式，"他说，如果有人"在不理解民主的状态下参与示威"，那么泰国便无法回到民主轨道。 对于军方发动政变的原因，巴育作出以下解释。 "维和委员会之所以要控制国家行政机构，是因为持续不断的政治僵局、示威和暴力，而看守政府无法有效履行职责，"他说，这些情况都威胁国家经济。 "请留给我们时间为大家解决问题。那以后，军方士兵将从远处照看泰国。" 另外，泰国军方３０日宣布，将在全国范围建立一批"和解中心"，邀请政见不同的各派人士坐在一起沟通交流，以推动各方达成共识，让泰国重新"回归民主轨道"。 勿着急 ２９日，美国政府对泰国局势表达担忧。美国国务院发言人普萨基告诉媒体记者，美方认为，泰国应该尽早举行国会下院选举。 "毫无疑问，我们不希望任何事情出现混乱。但我方认为，为尽早为选举设定时间表不仅可行，也是正确举措，这应该成为他们的（泰国当局的）关注焦点。" "没有理由不能在短期内举行选举，"她说。 同一天，欧盟外交和安全政策高级代表凯瑟琳·阿什顿对泰国局势表达"极度关切"。 针对外界担忧，巴育３０日说："维和委员会理解外国人的感受，也明白当今世界的秩序，这是民主的世界。但请给我们时间转变态度、观念和其他事情，以解决泰国民主事宜，从而让它与国际标准相符。" （小标题）不等人 国会选举时间可以人为选定，泰国经济形势下滑可不等人。 泰国今年第一季度经济萎缩２．１％。而近期公布的一组数字显示，泰国私人投资和消费依然处于停滞状态。 泰国中央银行高官玛滴·素拉蓬３０日说，与去年同期相比，今年第二季度第一个月、即４月，私人投资下降４.７％，消费下降０．８％，制造业产值下滑３.９％。 玛滴说，军方统治下，"经济大前景将有所好转，但要达到央行原先预计的２.７％经济增长率这一目标也不容易。" 不过，一些商界人士对泰国经济前景依然抱有信心。 在泰美国商会会长达伦·巴克利告诉美国《华尔街日报》记者："不幸的是，泰国政局不稳导致政变发生，但如果军方可以集中精力提振经济，或许可以扭转颓势。"