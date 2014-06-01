欧央行料本周减息抗通缩

哈通社阿斯塔纳6月1日电，据香港文汇网消息，欧元区通胀持续低迷，面临通缩危机，外界预期按兵多时的欧洲央行将于本周四议息时出手刺激经济，包括破天荒实施负利率。相反长年通缩的日本，4月份通胀率升至23年新高，有评论认为日本在推行宽松货币政策的过程中，把通缩出口到欧洲等地，令日欧经济复更变成只有一方能受惠的"零和游戏"。

日本和欧元区近年经济有颇多相同之处，两地同样受内需疲弱困扰、人口增长放缓甚至减少、企业创新倒退，两地政府都以推动出口作为振兴经济的出路，不同的是日本政府比欧元区先一步，透过压低日圆汇价以加大出口。

圆汇跌欧元走强 阻制区内物价升幅 日本首相安倍晋三前年再次上台后，联同日本央行推出经济刺激措施和宽松货币政策，促使日圆自去年初起累计贬值15%，为日企带来出口优势。问题是日圆下跌变相令欧元走强，同期欧元汇率累升5%，限制欧元区物价升幅，反映日本在追求通胀的同时，正把通缩危机推给其他人。 欧元区最新通胀率只有0.7%，不及欧央行2%目标的一半。欧央行周四议息时将同时公布2016年通胀预测数字，料将成为央行会否出招的重要考虑因素。意大利央行行长兼欧央行理事维斯科前日强调，若通胀预测仍然维持在低于央行目标水平，央行有决心出手，"甚至不惜动用非常规政策"。 市场分析普遍预期欧央行会把再融资利率由目前0.25厘降至0.15或0.1厘，并将存款息口由零利率降至负利率。欧央行同时预料将向银行推出便宜贷款，希望鼓励银行借贷予中小企，增加市场流动性。 日倘放缓量宽步伐 欧出手可逆转局势 有评论认为，日本4月份通胀虽然很大程度与上调消费税有关，但预料整体通胀前景仍然向好，有可能促使日本央行稍为"收油"放缓量宽步伐，若欧洲央行此时出手，可能会改变日欧"零和游戏"的局势流向。