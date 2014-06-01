俄罗斯寻找美元替代货币

哈通社阿斯塔纳6月1日电，据华尔街日报援引国际文传电讯社(Interfax)5月31日报道，俄罗斯第二大国有银行俄罗斯外贸银行(VTB, VTBR.RS)首席执行长科斯京(Andrei Kostin)周五对俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)表示，该行计划扩大非美元货币计价的交易。

今年早些时候，由于西方国家在俄罗斯吞并克里米亚问题上对俄采取制裁，俄罗斯官员和商人越来越多地讨论在国际贸易中采用其他货币替代美元。

科斯京表示，当他谈到俄罗斯外贸银行正在寻找美元的替代货币时，他主要指的是人民币。他说，俄罗斯外贸银行在中国的分行已经在提供俄罗斯卢布和人民币贷款，这对中俄双边贸易至关重要。中国是仅次于欧洲的俄罗斯第二大贸易伙伴。

上个月，俄罗斯第一副总理舒瓦洛夫(Igor Shuvalov)表示，俄罗斯政府正与专注于出口贸易的公司密切合作，以便这些公司将国际贸易中的货币从美元转换为卢布。

在国际贸易中使用卢布的想法早在十年前就已提出，2008年俄罗斯提出将莫斯科建成全球金融中心后，这一构想获得了更多支持。俄罗斯一直希望提升卢布作为国际贸易货币和潜在储备货币的形象，与美元、欧元和英镑并驾齐驱。

尽管俄罗斯主张在国际贸易中使用卢布和人民币，但本月早些时候达成的中俄天然气供应协议仍然是以美元计价，总价4,000亿美元。