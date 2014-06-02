土耳其爆发大规模示威游行 纪念

哈通社阿斯塔纳6月2日电，据国际在线报道：5月31日，土耳其多地爆发了大规模抗议示威活动，以此来纪念"盖齐事件"一周年。抗议者与警察发生激烈冲突，导致数70多人被捕，数十人受伤。此外，本月13日发生的索马矿难导致301人遇难，也使得此次抗议规模更大，政府面临着严重的社会压力。

5月31日，土耳其最大城市伊斯坦布尔、首都安卡拉，阿达纳等城市发生了大规模示威游行活动，以此来纪念一年前因"盖齐公园"强拆引发的全国大规模抗议事件。

在事件的发源地伊斯坦布尔"盖齐公园"和附近的塔克西姆广场上，数千名示威者试图冲破警察的防线，向步行街方向游行。警察随后使用了高压水枪和催泪瓦斯试图驱散人群。冲散至小巷里的示威者则向警车投掷石块，或点燃垃圾箱。此外，也有抗议者或是横卧在街头、或是静坐、或进行静默读书活动，以不同的方式纪念"盖齐事件"并缅怀在抗议中不幸遇难的民众。为了防止31日的抗议规模进一步扩大，伊斯坦布尔警方出动了25000名警员和50辆水车。

据土耳其《每日新闻》网报道，31日的抗议活动有70多人被捕，数十人受伤。此外，在首都安卡拉、阿达纳和安塔利亚等城市，反对党和部分市民也都组织了游行集会活动。

2013年5月28日，土耳其政府试图将伊斯坦布尔市中心的"盖齐公园"改造为军营和购物中心，抗议民众随后占领的公园进行示威活动，与警方发生激烈冲突。这场因公园强拆的抗议活动在随后的一个月里升级为土耳其全国大规模反政府抗议游行活动，供导致8人死亡，4000多人受伤，有180多人被捕。

此次抗议活动包含的原因其实是多方面的。一方面抗议者是为了纪念"盖齐事件"一周年，另一方面则包含着民众对执政党贪腐以及索马恶性矿难事故的不满。

2013年12月，执政党正义与发展党内多名高管及其家属涉嫌贪腐丑闻被检方调查，随后的几个月里，埃尔多安及其家人也深陷疑似贪腐录音丑闻。此事使得埃尔多安政府的公信力有所下降。而就在今年5月13日，土耳其西部索马地区发生历史上最严重的矿难，共导致301人遇难。虽然煤矿公司高管已被逮捕，但反对党和部分民众仍认为这其中也有政府疏于监管的责任。因此连续的丑闻加上适逢"盖齐事件"一周年，使得执政党面临巨大的社会舆论压力。

另一方面，从去年年底至今，土耳其持续不断不同规模的抗议活动使得国外投资者对国内政治风险有所担忧，对土耳其市场的投资信心下降。土耳其《今日时代报》网站报道，土耳其作为新兴市场对外资依赖相对严重，而不断出现的抗议活动则影响了投资者的信心。该报道分析称，预计即将到来的8月总统选举或将使得国内市场更加不稳定，对投资市场造成一定负面影响。