加媒：中国军备发展超美俄 部分武器美都没

哈通社阿斯塔纳6月2日电，据环球网援引加拿大《汉和防务评论》月刊6月号(提前出版)报道，10年以来，中国军备发展相当全面，美国拥有的军事项目，中国几乎都在研制，美国没有的项目中国也在快速发展。受制于财政预算的限制和综合国力的衰弱，美军进入了裁军、削减军备的时代，而中国的军备却没有缺钱现象，每年以超过10%以上的速度扩充。

加刊称，仅仅在空军，中国同时研制歼-20和歼-31两款具有中国特色的第四代战斗机。尽管依照目前歼-20的技术特征，在空战中不是F-22的对手，但是目前世界上只有美中俄研制下一代隐形战斗机。 第三代战斗机，中国同时装备歼-11B、歼-15、歼-16、歼-10B，这是相当齐全、多样化的发展，任何国家--甚至美国、俄罗斯--的空军装备，都没有如此全面地同步发展。反而是由于预算的缺乏，美军F-16的改良迟迟没有预算。 报道称，海军领域更不用说，目前只有中国在生产大型航空母舰、大型舰载战斗机。美军在今年还在评估是否要保留11艘航空母舰的问题，初步的结论是为了对抗中国崛起需要保留。但是不管怎么说，在未来15年内，中国海军至少将拥有三四个航母舰队，制造两艘国产航母的计划是已经定案的事情。 大型水面舰的制造中国也大大超过了美国的速度。 柴电潜艇是美军不发展的，2013年中国出现的新型柴电潜艇，都配备AIP(不依赖空气推进)技术和更为远程化的导弹武器。在亚洲海域，足以对美军海上舰队构成威胁。 报道称，核力量的发展方面中国也相当快速。2013年出现了"东风"-41洲际弹道导弹和"巨浪"-2改良型潜射战略导弹，再进一步充实这两种射程更远、弹头更多的战略核导弹数量，中国的核力量就会具备真正的第二次核反击能力。 报道认为，就海军大型舰船、核潜艇、导弹核武器的数量而言，中国的规模要比美国小很多。按照目前这样的速度，未来10年中方依然处于上述武器在数量上的劣势。然而，"两个保障"更加得到落实。首先，第二核反击能力、"确保强敌(指美军)不敢对我进行核打击"的能力得到了保障;其次，在海上中国不谋求在全球范围内与美国海军对峙，但在亚洲尤其是在第一岛链，中国海军战时把美军隔离于台海战区甚至中日战区之外的能力越来越得到保障。 在空间技术中，高超音速的火箭、大气层外反导、反卫星、导弹预警卫星等中国都在研制。现阶段进行反卫星试验的国家只有中国。 美国没有的装备，中国也装备。中程弹道导弹就是例子。得益于卫星诱导技术的发展，中国二炮装备的新一代短程、中程弹道导弹的精度大大增加了。弹道导弹打航母的试验，中国一直在进行，这一技术美国就没有。 报道称，随着综合国力的衰弱，美军到底要削减到什么程度?的确是未知数。美军在亚洲和其他区域冲突的干涉力度在弱化是事实。美军在"重返亚洲"的口号声中，实际上开始在淡化亚洲，这是东亚国家大多数对中国崛起恐慌的又一原因。