韩国公开日本屠杀半岛居民名单

哈通社阿斯塔纳6月2日，据联合早报网援引韩联社报道，韩国国家记录院2日首次公开了"日本关东大地震被害者名单"(原名为"日本震灾时被杀者名簿")。这份名单记载了1923年9月1日日本关东大地震时被屠杀的"朝鲜人"(本稿中的"朝鲜人"是指日本殖民统治时期居住在朝鲜半岛的居民)名单，共有318人。这份名单还详细记载了牺牲者的姓名、地址和屠杀时具体情况。

据报道，这份名单在2013年6月韩国驻日本大使馆为重建而搬迁时被发现，韩国国家记录院接手名单后进行了分析工作。韩国国家记录院介绍说，这份名单是1952年时任总统李承晚指示内务部调查整理的，以备在1953年4月的第二次韩日会谈上使用。 这份资料显示，日本当局动用警察和消防队伍等公权力屠杀了"朝鲜人"，他们屠杀时使用了竹矛、铁钩子等凶器。牺牲者中包括未满10岁的儿童，甚至还包括2岁婴儿。韩国一市民团体有关人士表示，虽然日本当局动用公权力屠杀了大量的"朝鲜人"，但却一直没有予以承认。韩国政府需要对这份资料进行进一步分析，尽快查明事实真相，应敦促日本政府积极配合，合力解决这一问题。 关东大地震是1923年9月1日日本关东地区发生的7.9级强烈地震，地震造成10.5万人丧生或失踪。当时，日本媒体连日散布"朝鲜人在水井投毒"、"朝鲜人引发骚乱"等毫无根据的谣言，使得日本民众对"朝鲜人"产生怨恨和敌意。日本军队和警察甚至屠杀了6千余名"朝鲜人"。但截至目前，日本当局不仅未对韩方谢罪和赔偿，而且不愿澄清真相。