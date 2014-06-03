俄提交涉乌人道主义决议草案

哈通社阿斯塔纳6月3日电,据俄新社报道，联合国安理会就此举行闭门磋商后，俄罗斯常驻联合国代表维塔利•丘尔金对记者表示："我们就乌克兰人道主义局势提交了决议草案。"据他介绍，这份非政治化的草案要求实施停火并为平民开辟人道主义走廊。

丘尔金对记者表示，作为对俄罗斯代表团的答复，一些安理会成员"恬不知耻地"把需要收集到有关乌克兰局势的附加信息"作为借口"。他说："他们提出的东西，明显倾向于把问题政治化。而我们的想法是，把精力真正集中在停止暴力上，集中在为解决人道主义问题创造条件上...... 但他们对此恬不知耻地回答说，还需要收到附加的报告、还需要附加研究等等，并把这作为借口。当然了，与往常的、此前举行过的辩论一样，我们未见到西方伙伴表现出的建设性问题。"

基辅政府从4月中旬起开始在乌克兰东部发动特别军事行动，以镇压2月发生有国家政变迹象的政权更迭引发的抗议活动。最激烈的对峙发生在顿涅茨克州北部的斯拉维扬斯克以及临近的克拉马托尔斯克和南部的马里乌波尔。莫斯科认为，基辅行动系讨伐行动，并呼吁立即制止该行动。 5月25日当选的乌克兰总统彼得•波罗申科要求强力部门在其6月7日宣誓就职前完成对顿涅茨克州和卢甘斯克州的"清洗"。乌克兰空军飞机于6月2日袭击了卢甘斯克州政府大楼，据民兵消息，至少有5人死亡。