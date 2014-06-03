叙利亚总统选举开始投票

哈通社阿斯塔纳电，据中新网综合报道，叙利亚3日举行总统选举，现任总统巴沙尔•阿萨德料将以绝对优势，赢得他的第三个七年任期。分析家指出，过去一年，阿萨德获得伊朗和黎巴嫩真主党的大力支持，因此得以在同反对派的对抗中取得连串胜利。

当地时间6月3日晨7时至晚19时，叙利亚举行总统选举投票。2014年5月4日，叙最高宪法法院公布了总统选举正式候选人名单，包括现任总统巴沙尔在内，共有3人符合总统大选的条件，正式成为候选人。 巴沙尔•阿萨德1965年9月出生于叙利亚首都大马士革，是叙已故总统哈菲兹•阿萨德的次子。哈菲兹•阿萨德统治叙利亚30年，被誉为"雄狮"领袖，在叙国内的威望至今无人能及。巴沙尔则被称为中东"幼狮"，但驰骋政界多年的他如今也已近50岁。 1982年高中毕业后，巴沙尔进入大马士革大学医学院学习，并在大学期间取得了军籍。1988年毕业后，他成为一名眼科医生，后弃医从政。1994年，巴沙尔进入叙利亚霍姆斯军事学院学习，毕业后晋升为少校；1996年1月他进入参谋指挥学院深造，1998年晋升为中校；1999年1月晋升为上校。他曾在英国伦敦攻读医学硕士学位。 巴沙尔曾任叙信息协会主席、共和国卫队副司令兼105装甲旅旅长。2000年6月父亲逝世后，巴沙尔当选叙利亚复兴党总书记，并晋升为大将兼叙武装部队总司令。同年7月在总统选举中以绝对多数票当选叙利亚总统。2005年6月，他再次当选阿拉伯复兴社会党总书记。2007年5月，叙利亚全民公决确认巴沙尔获得第二个总统任期，同年7月宣誓就职。在2000年和2007年的两次总统选举中，巴沙尔均作为唯一总统候选人，以超过90%的支持率当选。 巴沙尔已婚，育有一子一女。其夫人阿斯玛•阿赫拉斯 (Asmaa al-Akhras) 是一名英国出生的叙利亚阿拉伯人，一位心脏外科医生的女儿。她在英国完成学业，在一所英国大学获得计算机学士学位，精通英语和阿拉伯语。毕业后从事经济和金融分析工作。 在2013年8月爆发的叙利亚化武危机中，巴沙尔曾一度与反对派、西方国家等对立。国际社会谴责巴沙尔政府使用化学武器，宣布将制裁叙政府，但巴沙尔本人多次否认曾授权政府军使用化学武器。后来，在国际社会的压力下，巴沙尔同意销毁化武，但大马士革方面从来也未承认使用过化武。 在叙国内反对派的下台呼声中，巴沙尔政府一直与反对派武装力量进行着斗争。2011年以来爆发的双方冲突也在进一步加深，但巴沙尔坚持不辞职。在2014年任期届满时，他积极表态，要参加他人生中的第三次总统选举。 据介绍，巴沙尔属于在叙利亚占少数的阿拉维教派，而叙国内反对派成员大多来自逊尼派。分析指，巴沙尔无论是从资历还是威望上，都在本次大选中有着极大的优势。但反对派却坚持要求巴沙尔下台，并宣布抵制大选。显然，双方的矛盾在短期内无法调和。而从外部来看，随着美国等西方国家明里暗里介入叙利亚局势，本次大选料将争议重重。