突尼斯画家举办《印象中国》油画展

哈通社阿斯塔纳电，据文汇网讯消息，5月31日，由突尼斯文化部和中国驻突尼斯使馆文化处共同组织策划的《印象中国》油画展在市中心"景山公园"内展出，中国驻突尼斯使馆大使边燕花与突尼斯文化部官员到场为画展剪彩，突尼斯绘画界人士，喜欢绘画与中国文化的来宾近百人，出席了画展开幕式。两位到中国采风、亲历山水与人文景观的突尼斯中年画家，用他们艺术化的眼光与技巧，为参观者奉献出40多幅美轮美奂的油画作品。

据人民网报道，本•梅萨乌德是一位头髮花白的突尼斯知名画家，他在观看过画展后对记者表示，两位画家是突尼斯很有才华的新一代以抽像派与印象派画法为主的画家，以往对他们的画风非常瞭解，但此次画展的作品在绘画结构、色彩搭配等方面都有了新的尝试，而且非常成功，这是在中国采风，接触中国山水与人文景观所产生出的艺术灵感和并发出来的创作激情的结晶。 画展作者之一的阿布德尔•弗里德对记者说，中国的确给了他许多新鲜又美好的灵感，特别是中国秀丽的景观、淳朴的民风、以及既传统有不失现代的文化气息，激发起了他巨大的创作慾望，使其画作在构图和色彩上「凝重中蕴含了明快，纷杂中不失调理」。弗里德还表示，中国的水墨粉彩画也给了他了很多的启发，线条和大写意对他把中国景观融入油画的创作产生了很好的绘画效果。