白手起家登上全球权势女性榜的亿万富豪

哈通社阿斯塔纳6月3日电，据福布斯网站报道，在2014年全球权势女性榜的100位上榜者中，有13位女性分别拥有十位数的财富。另外，虽然梅琳达•盖茨（Melinda Gates）严格来说不算亿万富豪，但她的丈夫是世界首富，所以我们也将她算入在内。这对夫妇掌管比尔&梅琳达•盖茨基金会（Bill & Melinda Gates Foundation）402亿美元的捐赠信托基金。

市值高达1,600亿美元的Facebook，在雪莉•桑德伯格（Sheryl Sandberg）的带领下，不仅业绩表现获得提升，还对它的移动战略进行了大调整。

在权势女性榜中，有十位亿万富豪是白手起家。其中有三位在时装业发家致富，包括现年43岁的内衣品牌Spanx创始人萨拉•布雷克里（Sara Blakely），她靠自己的努力，成为全球最年轻的女亿万富豪。另一位是47岁的托里•伯奇(Tory Burch)，售价高达200美元一双的芭蕾平底鞋使得她加入到这个三人组。伯奇目前依然持有其同名品牌28.3%的股份。现年65岁的缪西娅•普拉达（Miuccia Prada）不久前在这家由她祖父成立的时装公司担任起联席CEO，她在该公司的日常运作中依然拥有发言权。

接下来，是在硅谷积累到她们财富的三位权势女性。惠普公司（HP）CEO梅格•惠特曼(Meg Whitman)，曾执掌电子港湾（eBay）十年；她所持该公司股份占她财富的绝大部分。Facebook首席运营官雪莉•桑德伯格（Sheryl Sandberg）的个人净资产从今年1月份开始一直在10亿美元上下浮动，这要得益于她在这家社交网络公司持有的1,200万股股票。苹果联合创始人史蒂夫•乔布斯（Steve Jobs）的遗孀劳伦娜•鲍威尔•乔布斯（Laurene Powell Jobs）掌管着迪士尼公司（Disney）逾1.3亿股股票，这是她的亡夫留下的遗产。这些迪士尼股票的总价值是她持有苹果公司股票的三倍。

当然，或许全世界最有名的白手起家女富豪当属现年60岁的媒体大姐大奥普拉•温弗瑞（Oprah Winfrey） ，她依然是美国唯一的非洲裔亿万富豪。她在电视领域获得了巨额财富，并从那时起，开始在南非创办女子学校。据探索频道（Discovery Channel）的投资者称，温弗瑞甚至成功扭转曾经苦苦挣扎的有线电视台OWN的局面，该公司最终在2013年实现正现金流。去年她还以7,700万美元的年收入高居全球名人榜榜首。然而，迄今为止她已累计捐出超过4亿美元善款，远高过上面那个数字。

在这些家财万贯的权势女性中，有四位女性是从她们的丈夫或者家族继承了财富，但是这却并没有削弱她们的影响力。澳大利亚的首富、现年60岁的吉娜•莱因哈特（Gina Rinehart）拥有177亿美元的个人财富，这也使她成为该国最大的私人纳税人。比尔&梅琳达•盖茨基金会的联席主席、现年49岁的梅琳•达盖茨（Melinda Gates）管理她丈夫的巨额收入，这对夫妇一直致力于解决世界上一些最棘手的问题。盖茨基金会自1998年成立以来，已经兑现逾283亿美元的捐款承诺。