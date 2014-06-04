哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦成为中国新疆农产品主要出口国

哈通社阿斯塔纳6月4日电，据中商情报网3日作出的2014年1-4月新疆农产品出口情况分析，哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦已成为中国新疆农产品的主要出口国。

根据中国海关统计，2014年1-4月中国新疆口岸出口农产品13.2万吨，与上年同期相比（下同）增加13.9%，价值9.7亿元，增长 32.3%；出口农产品的平均价格为7354.8元/吨，同比上涨16.2%。按美元计价，2014年1-4月新疆口岸出口农产品价值1.6亿美元，与上年同期相比增长35.9%；出口农产品的平均价格为1202.2美元/吨，同比上涨19.3%。

分析称，2014年1-4月中国新疆口岸农产品出口的主要特点之一就是哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦是主要出口国。2014年1-4月，中国新疆口岸农产品出口的主要国家是哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦，其中出口哈萨克斯坦农产品4亿元、同比增长1.8%；出口吉尔吉斯斯坦农产品3.26亿元，同比增长76.9%；二者合计占同期新疆口岸农产品出口总值的74.8%。值得关注的是新疆口岸出口俄罗斯农产品货值1.7亿元，同比增长75.2%；出口塔吉克斯坦农产品货值2885万元，同比增长91.2%；出口蒙古国农产品货值2.23万元，同比增长116.4%，增长迅速。

据悉，2014年1-4月中国新疆口岸农产品出口的主要口岸是吐尔尕特、霍尔果斯和阿拉山口。其中吐尔尕特口岸出口农产品2.89亿元，同比增长115.3%；霍尔果斯口岸出口农产品2.71亿元，同比增长10.2%；阿拉山口口岸出口农产品2.64亿元，同比增长23.4%；上述三个口岸农产品出口货值合计占同期新疆口岸农产品出口总值的84.9%。值得关注的是塔城海关出口农产品6056万元，同比下降10.8%；伊尔克什坦口岸出口农产品3450万元，同比下降36.1%。 据分析显示，2014年1-4月，中国新疆口岸出口农产品的主要品种是鲜水果、冻肉和番茄酱，出口额分别为3.75亿元、1.99亿元和1.94亿元，上述三种商品占同期新疆口岸农产品出口总值的79.2%。其中，出口农产品中货值最高的是鲜苹果，货值2.82亿元，同比增长13.2%；其次是番茄酱（罐头重量大于5千克），货值1.74亿元，同比增长56.5%；第三是冻去骨牛肉，货值8624万元，同比增长917.9%。

分析中还指出，中国新疆农产品出口中民营企业占主导地位，一般贸易和边境小额已成为主要贸易方式。

分析指出，2014年1-4月中国新疆口岸农产品出口增长的原因是中国新疆地域辽阔，大部分为暖温带气候区，水果产量丰富，品种齐全，受季节性因素的影响相对较小，在满足中国国内市场的前提下可以稳定出口，与中亚水果消费市场有很强的互补性。随着中亚市场对果品需求不断增长，中国水果产品向中亚出口势头强劲，一方面是中国水果价格便宜，在中亚市场具有竞争优势，使外贸客商出口的水果产品在关税同盟框架下直接通过哈萨克斯坦进入俄罗斯市场。

分析还表示，番茄酱的进口地区主要集中在欧洲，而近两年来欧洲番茄产量大幅度下降，其中欧洲最大的番茄酱产地--意大利的番茄产量将比预期减少30％至40％，这使得全球加工番茄制品的供应量趋紧，故而引发今年番茄酱的价格上涨。而中国番茄制品企业采取限产保价策略，其中内蒙古番茄原料产量下降2/3以上，新疆下降一半，番茄酱市场回暖对新疆口岸番茄酱出口的增长有显著的拉动作用。 据悉，新疆口岸农产品出口增长的还有一个原因就是吉尔吉斯斯坦动植物检验检疫总局自今年起已经解除自中国进口肉制品的禁令，中国新疆口岸对吉国的冷冻肉出口有了巨大的恢复性增长。吉尔吉斯年肉类需求量约为34万吨，国产约为19.3万吨，自给率仅为57%，为满足需求，每年需从中国、美国、巴西、印度等国进口大量肉制品。受禽流感影响，2013年4月起，吉尔吉斯对从中国进口肉制品实行了禁令。