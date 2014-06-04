西班牙国家德比从此消失？ 曝巴萨未来将踢法甲

哈通社阿斯塔纳电，据环球援引法国媒体"footmercato.net"6月3日报道，西班牙甲级联赛球队巴塞罗那足球俱乐部将有可能去法国足球甲级联赛继续发展。

消息称，2014年9月，西班牙加泰罗尼亚地区将决定是否从西班牙独立，若加泰罗尼亚自治区独立，则巴萨俱乐部将不可能留在西甲联赛当中。不过，巴萨前主席桑德罗•罗塞尔曾在2012年明确表示，即使加泰罗尼亚地区独立，巴萨仍将继续留在西甲踢球。 然而，"footmercato.net"指出，西班牙媒体《Interviú》却表示另一项决定正在商讨之中，即这支荣获22次西甲冠军的俱乐部，有可能像摩纳哥俱乐部一样去法甲发展(摩纳哥非法国俱乐部却被允许参加法甲)。据这家西班牙媒体表示，这样做的意图十分明显：巴萨不愿与西班牙保持过于紧密的联系。报道称，巴萨或可在法甲享有特殊地位，即属于另一个地区，但有可能在其联赛中踢球。若真如此，全球关注度第一的西班牙国家德比将从地球上消失。 不过，早在2012年，法国媒体《新观察家》就有过相关报道称，有传闻表示，如果加泰罗尼亚地区独立，巴萨或将加入法甲联赛。今日类似传闻再起，不禁让人生疑，这或许更像是加泰罗尼亚为争取独立而放出的烟雾弹。