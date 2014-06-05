中国网络零售坐上全球头把交椅

哈通社阿斯塔纳电，据环球网消息，越来越多的中国人喜欢足不出户从网络上购物。商务部电子和信息化司副司长蔡裕东日前透露，我国已成为世界最大的网络零售市场，2013年网络购物用户规模达到3.02亿人，全年网络零售交易额超过1.85万亿元，相当于社会消费品零售总额的7.8%。他表示，电子商务作为战略性新兴产业，在转变经济增长方式，推动产业转型升级，促进流通现代化中发挥了重要的作用，已经成为国家提振内需、扩大消费、促进就业的主要途径之一。

八成家庭网上购物 网络零售，这种以互联网为媒介进行商品交易的活动在中国发展迅猛。据有关统计，从2003年到2011年，中国网络零售市场的平均增长速度是120%，高居全球第一。 央视发布的《中国经济生活大调查2013-2014》显示，2013年中国网购过的家庭高达81.52%，喜欢网购的多为18-25岁的年轻人。从城市看，网购热情比较高的主要是海南、西藏和江苏。网购前三位的商品为服装、书籍和家电数码产品。 包括网络零售在内的电子商务对中国经济起到推动、促进作用。蔡裕东介绍说，一方面网络零售的触角延伸到全国各个角落，拉动消费的作用日益显著。另一方面电子商务发展有力促进了就业创业工作，全国网店创业就业人数达到962万人。 "电子商务与传统商业融合发展，传统零售商向互联网转型步伐明显加快，正在成为网上零售的重要力量。电子商务进一步促进了物流配送服务水平的提高，互联网金融开始倒逼传统金融业创新发展。"蔡裕东指出。 业内人士预计，到2020年，中国网络零售市场规模最高将增长至4.2万亿元，相当于现在美国、日本、英国、德国和法国的市场之和。 超越时空优势尽显 网络零售业之所以发展迅猛，与中国市场需求大有关。商务部研究院消费经济研究部副主任赵萍在接受本报记者采访时说，我国人口基数大，网民人数多，市场需求总规模也因此很大。 相比实体零售业，网络零售消除了时空等限制，对消费者具有特别的吸引力。赵萍说："当前实体零售业存在布局不够合理、信息服务不足、商品相对较少等问题，特别在偏远的农村和中西部地区，实体店少，服务不够便利，而网络零售则弥补了这一不足。" 科技进步也在助推网络零售业的发展。《中国电子商务发展报告(2013)》称，技术创新成为电子商务保持快速增长的重要动力，移动互联网、云计算、大数据等新一代信息技术的创新应用，成为电子商务发展的新热点。 赵萍指出，智能手机发展快，为购物不便地区的消费者提供了方便。过去农村居民需要进城才能买到的商品，现在打开手机就可在全国买到。同时，网络销售的商品价格便宜，满足了更多低收入人群的需求。 网络购物逐步完善 近日，中国社会科学院发布的《流通蓝皮书：中国商业发展报告(2013-2014)》指出，目前中国商务正在走进线上线下深入融合的时代，中国网络购物市场未来3年增速将有所放缓，市场进入相对成熟期。 处于成长期的网络零售业和电子商务仍面临着诸多问题。商务部电子商务和信息化司司长李晋奇指出，我国电子商务在快速发展的同时，也出现一些矛盾和问题，在法治诚信方面不够完善，地区发展不够平衡，支撑体系不够发达，以及电子商务人才相对匮乏。 "首先要做好规范工作。"赵萍认为，当前电商服务存在置换货物难，刷卡不便利，物流速度、发货时间、商品质量不能保证，消费者维权难等问题，从资金安全、产品质量和服务等方面，都需要进一步规范。 赵萍指出，其次，要对电商滥用市场垄断资源的行为进行规范。一些电商的平台交易量大，占有的网民数量多，形成了垄断资源，对其他社会服务开放度不够。要推动电商平台开放，维护中小企业利益，提升消费者权益，维护市场公平竞争，使互联网有良好发展环境。 赵萍认为，电商发展还需要有良好的外部配套支持，比如促进物流业的提升，促进包括第三方支付和保险创新在内的金融创新服务。 "下一步我们将按照深化流通体制改革，不断完善政策和法规体系，逐步解决我国电子商务发展所面临的产业环境、市场秩序、网络安全、消费者保护等方面的问题，引导电子商务持续健康发展。"蔡裕东表示。