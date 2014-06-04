哈佛教授撰文称应逐步淘汰纸币 以电子货币取代

哈通社阿斯塔纳6月4日电，据中新网4日报道，哈佛大学经济学教授肯尼思•罗戈夫近日为英国《金融时报》撰稿称，目前已经到了淘汰实物货币，用电子货币取而代之的时候了。

文章称，第一，此举将消除自金融危机以来就束缚了央行手脚的政策利率零下限。如今，如果央行将利率下调至大幅低于零，人们会赶紧取出现金。

第二，逐步淘汰纸币可以解决以下担忧：很高比例的纸币(尤其是大面额纸币)似乎都被用来为逃税和不法行为提供便利。

文章同时表示，也有一些重要理由支持维持现状。其中一个理由是，即使不记名纸币由政府发行的所谓不记名电子货币所取代，铸币税收益(央行通过印钞获得的收益)也可能会有损失。尽管央行的"盈利"都上缴到了国库，但央行具有不必乞求他人就可揽取钱财的能力，有助于央行免受政治压力的影响。但政府的实际损失要比铸币税收益损失小得多，因为政府可以通过加大逃税难度而增加收入。犯罪减少也可以省下一部分政府支出。

另一个问题是，尽管剥去逃税和犯罪者的不记名掩护的想法是吸引人的，社会仍会希望保留个人在某些场合中使用不记名支付方式的权利。举例来说，不记名方式有利于在社会边缘试验某些行为，这些行为(如购买大麻)最终或能变为合法。

英国央行货币政策委员会前成员威廉姆•比特十多年来都在倡导寻找创造性方法，从而绕过利率零下限。逐步淘汰纸币是目前最简单的做法。随着电子支付机制在即便是小额交易中也越来越盛行，同时纸币供应在面额上过于"头重脚轻"地偏向大面额纸币，维持货币现状的理由已有所减弱。

罗戈夫称，如果政府能够可信地发行不记名电子货币，利率零下限问题仍然可以得到解决，央行也可以继续推行自己的政策。然而，即使这一结果可以达成，却也几乎不可取。注意，如果政府真的不再发行不记名纸币，那么政府可能就必须保证私人部门不会再拿出一个类似比特币(Bitcoin)的替代品。否则非法行为会一如既往地继续下去，而政府连现在的一小点通胀税收入都会失去。最后，在理想情况下，不再使用不记名纸币可能需要各国政府展开合作。

罗戈夫最后表示，也许正确的出发点是逐步淘汰大面额纸币。这或许就足够达到主要目标了。是时候考虑纸币是否是历史的残余了，其境况或许要更糟。