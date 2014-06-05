科技携手艺术：梵高割下的耳朵

哈通社阿斯塔纳电，据BBC消息，美术大师梵高割耳，各版美术史都多少有记载，但那只耳朵的下落几乎未被提及。

不过，德国一个艺术展览馆展出了"梵高耳朵复制品"，是用梵高后代提供的基因物质培育生长而成的"活耳"。 提供基因材料的是梵高的兄弟的曾曾曾孙吕维。 复制梵高耳朵的艺术家斯特雷贝用3D打印机把Lieuwe 提供的活细胞合成的材料"打印复制"成那只著名的、据称在1888年不幸被主人切下的耳朵。 梵高耳朵的形状用电脑成像技术确定，制成后养在一个盛有营养液的盒子里。 理论上讲，养在这种营养液里的活体可以存活几年。 斯特雷贝对美联社记者说，她运用科技创作就像梵高运用颜料作画。 这位生活在美国的艺术家希望使用梵高本人的基因材料，但最后未能如愿。 原来以为从一个信封上采集到的染色体DNA是梵高的，经过验证发现是别人的。 所幸，吕维得知斯特雷贝的创作构思后十分感兴趣，愿意提供帮助。 吕维的基因中包含了梵高家族通过男性染色体遗传的基因信息。 斯特雷贝目前还在跟梵高的一位女性后裔合作，由她提供通过女性染色体遗传的基因信息，为将来创作新作品准备素材。 德国卡尔斯鲁厄德艺术与媒介中心的"梵高耳朵复制品"将展出到7月6日。 参观者可以对耳朵说话，一台与之连接的电脑把语音转换成模拟的神经颤动，发出噼啪的响声。 这件作品计划明年到美国纽约展出。