七国集团峰会首日发表联合公报 威胁增加对俄制裁

哈通社阿斯塔纳电，据国际在线综合报道：七国集团领导人在布鲁塞尔结束首日会晤后，于5日凌晨发表联合公报，威胁对俄罗斯采取进一步制裁措施。

公报称，俄罗斯"非法吞并"克里米亚和致使乌克兰东部地区局势不稳定的行动是不能接受的，必须停止。公报呼吁俄罗斯承认乌克兰大选结果，从俄乌边境完全撤离武装力量，阻止武器和武装人员进入乌克兰境内，并对乌克兰境内的民间武装施加影响，促使他们放下武器停止暴力活动。

公报还呼吁俄罗斯践行其对日内瓦联合声明的承诺，与乌克兰政府合作，落实相关计划，促进乌克兰和平、统一和改革。公报称，如果事态发展需要的话，"我们准备采取更多有针对性的制裁措施，使俄罗斯付出更大代价"。

自3月下旬至4月底，美国和欧盟以俄罗斯"干预"乌克兰局势为由，对俄罗斯实施了两轮制裁措施。俄总统普京近日接受法国媒体专访时，断言美国无法提供俄罗斯军事介入乌克兰东部局势的证据。欧洲一号电台4日晚播出了对普京的专访。普京否认俄罗斯试图把民族主义强加于别人，或者试图重建俄罗斯帝国。他表示不希望有"冷战的第二阶段"。

在欧盟主持下，七国集团领导人于4日晚间在布鲁塞尔举行会晤，除外交政策外，七国领导人还将就全球经济与贸易、能源安全与气候变化以及发展问题进行讨论。

七国集团成员包括美国、英国、法国、德国、意大利、加拿大和日本，1997年因俄罗斯加入而成为八国集团。今年3月，由美国牵头，七国集团在荷兰海牙召开特别会议，决定联合抵制原定6月在俄罗斯索契举行的八国集团峰会，改在布鲁塞尔举行七国集团峰会。